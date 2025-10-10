España - Colombia, Mundial sub 20: horario y dónde ver el partido de los cuartos de final

Colombia y España se enfrentan este sábado en Talca, abriendo los cuartos de final del Mundial sub 20 con un duelo de pronóstico incierto. Ambas selecciones llegan en buena dinámica, pero aún arrastran dudas por las irregularidades mostradas en las fases previas.

La falta de continuidad, los altibajos en la posesión, cierta fragilidad defensiva y, sobre todo, la escasa efectividad de cara al gol son los puntos débiles que han impedido que estos equipos se posicionen entre los favoritos. En esa lista sí aparecen Argentina y México, cuyo ganador se medirá en semifinales al vencedor de este cruce, y Estados Unidos y Marruecos, que disputan la otra llave.

Marruecos, sólido y rápido, fue quien infligió a España su peor partido en el torneo. Más tarde, México igualó 2-2 en el tramo final de un encuentro donde tuvo mayor control, algo similar a lo ocurrido frente a Brasil, a la que España venció gracias a la actuación estelar del guardameta Fran González y del extremo Pablo García.

En España, Paco Gallardo parece decidido a mantener el bloque que mejor le ha funcionado, liderado por Rodrigo Mendoza en el mediocampo y Rayyane Belaid, además de los laterales Jesús Fortea y Julio Díaz. No obstante, el equipo deberá mejorar en la presión tras pérdida, la circulación y la profundidad para imponerse a un rival que también apuesta por dominar la posesión.

Por su parte, César Torres en Colombia tampoco realizaría grandes modificaciones en un once que ha rotado mucho, buscando mayor eficacia ofensiva. Oscar Parea y Neyser Villarroal, este último goleador ante Sudáfrica, son piezas clave junto a Joel Canchimbo, quien ha desplazado a Jhon Rentería en el tridente atacante.

¿Cuándo se juega el partido entre España y Colombia del Mundial sub 20?

El partido de cuartos de final se disputa este sábado 11 de octubre a partir de las 22:00 hora peninsular. En México serán las 16:00, mientras que en Argentina serán las 18:00.

¿Dónde se juega el partido entre España y Colombia del Mundial sub 20?

Este choque que mide a los españoles con los colombianos se disputa en el estadio Fiscal de Talca, ubicado en la ciudad de Talca, Chile. Un feudo con capacidad para 16.070 espectadores.

¿Dónde ver por TV el partido entre España y Colombia del Mundial sub 20?

El encuentro se podrá ver por los canales FIFA+, Teledeporte y por su página web, RTVE Play.