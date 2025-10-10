La dana alerta al fútbol regional y la Federación Valenciana suspende los 45 partidos que se iban a disputar el sábado

La dana 'Alice' ha vuelto a meter el miedo en el cuerpo en la Comunidad Valenciana a falta de poco más de dos semanas para que se cumpla un año del devastador fenómeno meteorológico que acabó con la vida de 229 personas, además del destrozo de las infraestructuras.

En la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana hay un aviso rojo, es decir, riesgo extremo por acumulación de hasta 180 litros en 12 horas según expone la Aemet en su página web.

Ante este escenario, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) ha anunciado la suspensión de todos los partidos oficiales previstos para el sábado en las provincias de Valencia y Castellón, además de la comarca de La Marina Alta, con motivo de la alerta naranja decretada por Aemet para estas zonas.

08/10 12:30 Avisos activos hoy y mañana en España por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/NWYFRs6ftG — AEMET (@AEMET_Esp) October 8, 2025

Con este mal tiempo, la expedición de la selección española no ha viajado todavía a Elche, donde debe enfrentarse a Georgia, y el fútbol valenciano ha tomado medidas. A pesar de que hay parón de selecciones y clubes como el Valencia, Villarreal y Levante no se verán perjudicados, son muchos los equipos regionales de fútbol que sí se verán afectados.

En total son 45 encuentros de fútbol y fútbol sala, de diferentes categorías y divisiones, que se han suspendido y que deberán buscar una nueva fecha para ser disputados, situación similar a la que le ha tocado vivir al Campeonato de España de atletismo de clubes sub-16 que se iba a disputar también este sábado en Valencia, al tener que ser suspendido por la amenaza de fuertes lluvias.

Por este motivo, la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha habilitado una dirección de correo electrónico (horarios@ffcv.es) para comunicar cualquier incidencia al respecto.

Esta decisión no pilla por sorpresa a nadie y es que la FFCV ya decidió suspender todos los partidos programados para el jueves 9 de octubre en las provincias de Valencia y Alicante.

El comunicado de la FFCV

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana informa de la suspensión de todos los partidos oficiales programados para el sábado, 11 de octubre en las provincias de Valencia y Castellón, además de la comarca de La Marina Alta, con motivo de la alerta naranja decretada por AEMET para estas zonas.

Por este motivo la FFCV habilita el correo horarios@ffcv.es para comunicar cualquier incidencia al respecto.