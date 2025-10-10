El consejo de Kylian Mbappé a Lamine Yamal: "La única cosa que no tiene que perder es..."

Este domingo 12 de octubre se emite en Movistar+ la entrevista de 'Universo Valdano' a Kylian Mbappé. Una charla producida durante la concentración del delantero del Real Madrid con la selección francesa y en la que ya se ha mostrado un pequeño aperitivo.

En uno de los avances, Mbappé hace referencia a Lamine Yamal y lo hace de forma muy respetuosa. Más allá de elogiarle como futbolista, se atreve a hablar también del revuelo que está generando la vida privada del extremo barcelonista de 18 años.

"Se ve que tiene la pasión por el fútbol y esa es la única cosa que no tiene que perder. El resto, es su vida. La gente habla mucho de su vida personal. Tienen que dejarle en paz. Tienen que aceptar que en el fútbol es un gran jugador, pero en la vida no deja de ser un chico de 18 años", recalca Mbappé.

"Con esa edad todo el mundo comete errores, hace cosas bien, cosas mal. Él va a tener su experiencia de vida. Va a saber lo que es bien para él, mal para él... Tenemos que mirar únicamente lo que hace en el campo. El resto no es importante si no es grave. Tiene un gran talento y espero que tenga su camino como lo quiere", añade.

Su relación con Vinicius

En la entrevista con Jorge Valdano, Mbappé cuenta también cómo es su relación con Vinicius Jr y que con el paso del tiempo se va volviendo mucho más fuerte. Algo que se está plasmando esta temporada sobre el terreno de juego.

"Dos jugadores famosos en el mismo equipo… eso vende muchos periódicos, mucho papel. La verdad es que tengo una relación muy buena con Vinicius, muchísimo mejor este año porque nos conocemos mucho más", dice el galo durante la charla.

"Es un grandísimo jugador y una muy buena persona. Es normal. Sabemos que la gente va a hablar, pero tenemos el mismo objetivo: ayudar al Real Madrid a ganar títulos. Si queremos ganarlos, debemos estar los dos en nuestra mejor versión", añade.

"Lo normalizo. Si algún día hay un problema serio entre nosotros, lo diré. Pero esto no es algo grave. Es parte de la vida de un futbolista famoso, de un futbolista del Real Madrid", finaliza.