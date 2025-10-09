Más Mundiales en invierno y un Mundial de Clubes todavía más amplio: las ideas de Infantino para el futuro del fútbol

El mundo del fútbol sigue experimentando cambios drásticos que alteran cada vez más el ecosistema habitual tal y como lo conocíamos. Más competiciones, más partidos, alteración de fechas... y todo puede ir a más a partir de 2030.

Eso es lo que se desprende de las últimas palabras de Gianni Infantino, el presidente de UEFA, en la Asamblea General de Clubes de Fútbol Europeos que tiene lugar estos días en Roma.

El máximo mandatario del fútbol mundial aseveró que el fútbol necesita "mantener la mente abierta" a vivir nuevos cambios, especialmente haciendo alusión a la posibilidad de que los Mundiales de selecciones pasen a disputarse en invierno y no en verano.

Infantino durante una rueda de prensa del Mundial de Clubes. Europa Press

"No se trata tan sólo de jugar un Mundial, es una reflexión general. Incluso para jugar en algunos países europeos en julio hace ya muchísimo calor. El mejor mes para jugar al fútbol, que es junio, no se aprovecha mucho en Europa", dijo ante los clubes Infantino.

El presidente de UEFA habló también de la necesidad de "considerar la globalización del calendario internacional de partidos", y señaló los meses de octubre y de marzo como sus preferidos, ya que son "meses en los que se puede jugar en cualquier lugar".

El Mundial 2034

Todas estas declaraciones de Infantino parecen allanar el camino hacia la disputa del Mundial 2034 en pleno invierno. Esta Copa del Mundo le fue concedida Arabia Saudí, y jugar allí los partidos en pleno verano parece a todas luces inviable por las condiciones climatológicas.

Es por eso que cobra mucha fuerza la reestructuración del calendario para entonces, algo que ya sucedió recientemente con el Mundial de Qatar.

En Qatar 2022 se alteraron las fechas habituales para dejar espacio a aquel Mundial entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. Las competiciones de clubes tuvieron que parar en seco y, por primera vez en la historia, los aficionados vieron una cita mundialista en pleno invierno.

En su abrazo a los petrodólares, FIFA no tuvo reparo en poner patas arriba el orden futbolístico, y parece que todo se repetirá dentro de unos años.

Un Mundial de Clubes más amplio

La otra gran novedad de la que habló Infantino fue la ampliación del número de Mundial de Clubes. Ya hubo este año una gran polémica por la creación de esta competición que hacía el calendario mucho más pesado, pero a Infantino parece no importarle porque quiere hacerlo todavía más grande.

En esta primera edición que se celebró en Estados Unidos y que terminó ganando el Chelsea participaron un total de 32 conjuntos. Muchos partidos y un mes de duración que hizo que muchos llegaran justos al inicio de la nueva temporada.

Ahora Infantino quiere aumentar el cupo de participantes a 48, es decir, 16 clubes más. "Trabajaremos para ver cómo podemos hacer que este evento sea más grande, aún mejor, aún más impactante", comentó ante los equipos reunidos.

Además, esta competición se creó para tener su hueco en el calendario cada cuatro años. Sin embargo, Infantino también contempla la posibilidad de exprimir todavía un poco más el formato y que se celebre cada dos años.