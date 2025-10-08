La factura de Piqué por volver a perder los nervios con el árbitro: 9.000€ y el Andorra apercibido de sanción grave

Gerard Piqué y su Andorra FC vuelven a estar en el centro de la polémica. El club andorrano fue multado con 9.000 euros y el apercibimiento de sanción grave después de los hechos que registró el árbitro en el último partido contra el CD Leganés.

El colegiado Ais Reig dirigió este choque de la octava jornada de Segunda División que finalizó con la victoria del CD Leganés ante el Andorra. En el acta recogió dos lamentables actitudes de miembros del conjunto del Principado, una de ellas con Gerard Piqué como protagonista y otra con Julián Ezequiel Pedernera, analista deportivo.

"Una vez finalizado el encuentro, una persona ubicada en el túnel de vestuarios, posteriormente identificada como el analista deportivo del FC Andorra, Don Julián Ezequiel Pedernera Escurti, se dirigió a mi árbitro asistente número 1 en los siguientes términos: 'Sois unos sinvergüenzas'", se pudo leer en el acta.

En este apartado de "otras observaciones" también se registró el incidente con Piqué: "Posteriormente, ya en el interior del vestuario arbitral, se escucharon varios golpes de gran intensidad en la puerta. Al abrirla, se identificó a Don Gerard Piqué Bernabéu, quien se dirigió a nosotros manifestando lo siguiente: 'Esto es una puta vergüenza. Ahora, si queréis, lo ponéis en el acta'".

Por estos insultos y gritos al árbitro del partido el Andorra fue multado con 9.000 euros por parte del Comité de Disciplina. La resolución informa de una "infracción del artículo 114, en relación con los artículos 70 y 93 del Código Disciplinario de la RFEF, con multa de nueve mil euros."

Un club reincidente

No se queda esta resolución en los 9.000 euros de multa que tendrá que abonar el Andorra de Piqué, sino que el Comité de Disciplina también apercibió al Andorra de una posible imposición de sanciones por incumplir de forma reiterada órdenes o acuerdos de los órganos federativos competentes.

Esto podría llevar a la entidad presidida por Gerard Piqué a cometer una infracción "grave". Esto se traduciría en multas de hasta 3.006 euros o sanciones que pueden acarrear el cierre del estadio durante tres partidos o dos meses, o la resta de tres puntos en la clasificación.

Piqué y el Andorra son reincidentes en este sentido, ya que se dio un episodio similar en el encuentro ante el CD Mirandés.

Gerard Piqué, durante la primera edición del Mundial de Clubes de la Kings League en México Kings League

El trencilla reflejó momentos de mucha tensión tanto de Gerard Piqué como de otros componentes del Andorra FC al término del choque.

"Una vez finalizado el encuentro, y estando en el túnel de vestuarios, se dirigió a mi asistente nº 1 D. Jaime Nogues Llorens a viva voz y de forma agresiva, con los siguientes términos: 'Sois unos sinvergüenzas'", expuso el árbitro.

"Esta situación conlleva a que Gerard Piqué Bernabéu se aproximó a escasos centímetros del asistente número 1, a voz en grito y en actitud intimidatoria, realizando observaciones sobre las decisiones arbitrales", apuntó el colegiado.

Es, por lo tanto, la segunda vez en apenas dos semanas que Piqué pierde los nervios con los árbitros.