El emotivo gol de Tal Naim y una dedicatoria a su hermana fallecida hace dos años en el ataque de Hamás

Este 7 de octubre se cumplen dos años del ataque perpetrado por Hamás en el festival de música Nova y que acabó con la vida de casi 400 personas y provocó el inicio de un conflicto que ya ha dejado miles de muertos.

Una de las víctimas del primer ataque fue May Naim, quien este pasado fin de semana recibió un emotivo homenaje por parte de su hermano Tal Naim, futbolista del Maccabi Hezliya.

El jugador de 22 años anotó su primer gol con su nuevo club precisamente en la víspera del aniversario del fallecimiento de su hermana. Rápidamente le entregaron una camiseta con una foto impresa de May y la mostró a las cámaras y a todo el público.

MAANDAG - 06-10-2025 - Twee jaar nadat zijn zus May op 7 oktober werd vermoord, scoorde Tal Naim zijn eerste doelpunt in de seniorencompetitie - slechts enkele dagen voor de gedenkdag - en droeg hij het op aan haar door onder tranen een shirt met haar foto omhoog te houden. pic.twitter.com/MijZskjK6F — IsraelCNN (@israel_cnn) October 6, 2025

Besó la foto de su hermana y en ese momento rompió a llorar. No pudo evitarlo. Llegaron el resto de sus compañeros que lo abrazaron y le apoyaron en un momento complicado para él. Finalmente, dejaron la camiseta postrada sobre el césped.

Tanto Tal como May Naim son nietos del exseleccionador israelí Shlomo Scharf quien en su día habló de la muerte de May.

"Nunca imaginé que tendría que enterrar a una nieta. Era una chica que irradiaba una luz inmensa a su alrededor… Los viernes siempre me ayudaba a cocinar. Era mi mano derecha. Me abrazaba y sentía como si su corazón me penetrara", afirmó.