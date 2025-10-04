Mbappé hace saltar las alarmas en el Real Madrid: se marchó lesionado ante el Villarreal al sufrir un esguince de tobillo

Real Madrid

Villarreal

La victoria del Real Madrid ante el Villarreal ha dejado un pequeño mal sabor de boca entre los aficionados al ver que su estrella, Kylian Mbappé, no pudo terminar el partido y se vio obligado a pedir el cambio tras sufrir un duro golpe en su tobillo derecho.

El francés, tal y como acostumbra, estuvo muy participativo en el juego de su equipo, aunque no fue hasta los minutos finales cuando encontró la recompensa de un gol que parecía que se le iba a resistir en este encuentro.

Corría el minuto 81 de partido cuando recuperó Bellingham ante Thomas muy cerca del área groguet y recibió Mbappé, que abrió para Brahim, pero el malagueño se la devolvió para que el crack francés anotara el tercero a placer. Una vez más, no faltó a su cita con el gol.

EL AÑO DE MBAPPÉ 💥



9 GOLES EN LALIGA EN 8 JORNADAS 🤯#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/fNHJzhjFWZ — DAZN España (@DAZN_ES) October 4, 2025

Sin embargo, en el remate a puerta recibió un golpe involuntario de Rafa Marín que posteriormente le obligaría a tener que abandonar el terreno de juego en lugar de Rodrygo.

Tras el partido, se conoció que "no es algo grave, es un golpe en el tobillo. Las sensaciones son buenas. Lo más probable es que viaje con Francia", contaba Sergio Quirante en DAZN.

Por lo tanto, el delantero galo podrá disputar los partidos clasificatorios al Mundial de 2026 con su selección y, salvo que las molestias se agudicen, volverá en plena forma con el Real Madrid tras el parón de selecciones.