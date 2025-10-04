Los aficionados del Athletic Club alzan la voz por Palestina en un acto de solidaridad y reivindicación con las víctimas
El club vasco organizó un homenaje hacia quienes han perdido la vida en la guerra con el lema "Athletic por Palestina. ¡Alto al genocidio!"
El estadio de San Mamés, lleno casi por completo con 50.000 espectadores, mostró su apoyo a la comunidad palestina refugiada antes del encuentro de Liga entre el Athletic Club y el Mallorca, tal y como había anunciado el viernes a través de sus redes sociales.
En la previa al encuentro de Liga entre el Athletic y el Mallorca, tanto el club como su afición se han manifestado con firmeza, al igual que sucede durante la jornada en las numerosas concentraciones organizadas en distintas ciudades europeas.
Bajo el lema "Athletic Palestinaren alde. Stop genozidioa" ("El Athletic por Palestina. Alto al genocidio"), el club bilbaíno organizó un emotivo acto en el que once refugiados palestinos residentes en Euskadi, junto a representantes de UNRWA.
✊ #StopTheGenocide 🇵🇸— Athletic Club (@Athletic_en) October 4, 2025
San Mames shows its support to Palestine, represented at the stadium today by @HoneyThaljieh, a group of Palestinian refugees living in the Basque Country and representatives of @UNRWA Euskadi.
We are with you! لكم كل الدعم، نحن معكم#AthleticMallorca… pic.twitter.com/j3Cj5KJyDl
La agencia de la ONU que brinda asistencia y protección a la población refugiada palestina, salieron al centro del campo para recibir una ovación del público, que ondeó decenas de banderas palestinas desde las gradas.
El grupo estuvo encabezado por Honey Thaljieh, excapitana y cofundadora de la selección femenina de Palestina, reconocida en 2023 como embajadora del Athletic Club por el 125 aniversario de la entidad, en homenaje a su labor en favor de la igualdad de género y la paz.
Con este gesto, el Athletic Club busca también dar visibilidad al compromiso de su Fundación con la comunidad refugiada palestina y su colaboración con UNRWA en un proyecto educativo que ofrece clases de educación física en 16 escuelas gestionadas por la agencia en Siria, beneficiando a unos 8.000 niños y niñas refugiados mediante la financiación de 16 docentes.