El Real Madrid, presente en el último disco de Taylor Swift: el guiño inesperado al club en la canción 'Wi$h Li$st'

Taylor Swift ha vuelto a dar la sorpresa, esta vez en el terreno musical, con el lanzamiento de su duodécimo álbum 'The Life of a Showgirl', que además incluye una referencia directa al Real Madrid.

En la canción "Wi$h Li$st", la artista estadounidense canta: "They want it all. They want a contract with Real Madrid" ("Lo quieren todo. Quieren un contrato con el Real Madrid"), un guiño que ha generado revuelo entre los aficionados del conjunto blanco.

En el plano deportivo, la mueca hacia el Real Madrid en "Wi$h Li$st" añade un nuevo elemento de interés mediático, mezclando el espectáculo musical con la pasión por el fútbol, lo que refuerza el impacto global de Swift como fenómeno cultural y deportivo.

Con una duración de 41 minutos, The Life of a Showgirl es el álbum más breve de su carrera, producido por los suecos Max Martin y Shellback, colaboradores habituales desde '1989', 'Reputation' y 'Red'.

El disco, compuesto por doce temas, incluye títulos como 'The Fate of Ophelia', 'Elizabeth Taylor', 'Opalite', 'Father Figure', 'Eldest Daughter', 'Ruin', 'The Friendship', 'Actually Romantic', 'Wi$h Li$st', 'Wood', 'CANCELLED!' y 'Honey', cerrando con una colaboración junto a Sabrina Carpenter en el tema homónimo, 'The Life of a Showgirl'.

Taylor Swift en 'The Life of a Showgirl'.

La estadounidense describió su nuevo disco a través de sus redes sociales: "Esta noche todas estas vidas convergen aquí. El mosaico de risas y cócteles de lágrimas. Donde almas fraternas cantan cosas idénticas. Y es hermoso. Es extasiador. Es aterrador. No puedo expresar lo orgullosa que estoy de compartir esto con vosotros, un álbum que me parece tan acertado.

Mi eterno agradecimiento a mis mentores y amigos Max y Shellback por ayudarme a pintar este autorretrato. Si pensabas que el gran espectáculo era salvaje, quizá deberías venir a echar un vistazo detrás del telón... 'The life of a showgirl' ya está a la venta".

Tonight all these lives converge here

The mosaics of laughter and cocktails of tears

Where fraternal souls sing identical things

And it’s beautiful

It’s rapturous.

It is frightening.

I can’t tell you how proud I am to share this with you, an album that just feels so right. A… pic.twitter.com/jIEG65ptR6 — Taylor Swift (@taylorswift13) October 3, 2025

El disco se grabó durante los descansos de su imponente gira 'Eras Tour', que ya se ha convertido en la más taquillera de la historia con más de 2.000 millones de dólares en ventas de entradas, cifras que rivalizan con los grandes hitos deportivos en recaudación y asistencia.

Swift asegura que este trabajo es más "animado y bailable" que su anterior disco 'The Tortured Poets Department', y lo define como "la etapa más contagiosamente alegre, salvaje y dramática" de su vida: "Este álbum trata sobre lo que sucedía entre bastidores en mi vida interior durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante".

Los seguidores están impulsando las ventas de vinilos, con ediciones que oscilan entre 15 y 30 dólares (12 y 25 euros), mientras que AMC Theatres proyectará la película The Official Release Party of a Showgirl, de 89 minutos, con videoclips, imágenes inéditas y reflexiones de Swift.

El film se exhibirá de viernes a domingo en más de 50 mercados, combinando música, cine y espectáculo, al igual que un gran evento deportivo.

La artista no solo consolida su liderazgo en la música, sino que refuerza su influencia como fenómeno global comparable a las grandes leyendas del deporte.