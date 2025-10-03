Luis de la Fuente aguanta el pulso y vuelve a llamar a Lamine Yamal para los dos próximos partidos de España

Luis de la Fuente aguanta el pulso por Lamine Yamal. El seleccionador ofreció en la mañana de este viernes la convocatoria para los dos compromisos de España y en ella incluyó al joven futbolista del Fútbol Club Barcelona. La Selección jugará contra Georgia y Bulgaria en el camino al Mundial 2026.

Era una de las grandes dudas, saber si De la Fuente apostaría por llamar de nuevo a Lamine después de lo sucedido en la última convocatoria. El delantero se resintió de las molestias que tenía en la zona lumbar y regresó tocado al Barça, algo que no sentó nada bien en el club culé.

De hecho, se perdió los partidos ante Valencia, Newcastle, Getafe y Oviedo, y reapareció el pasado fin de semana ante la Real Sociedad. De ahí la expectación por saber si De la Fuente volvería a apostar por Lamine, aguantándole el pulso al FC Barcelona, o le dejaría descansar.

Ansiedad, depresión, estrés… si los padeces: 𝗣𝗜𝗗𝗘 𝗔𝗬𝗨𝗗𝗔.



Luis de la Fuente ofrece hoy la convocatoria junto a @CarolinaMarin, @pabloalboran, @IbaiLlanos y @rickyrubio9 para quitar estigmas y visibilizar los problemas de #SaludMental. #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/f3y5jqOHGC — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 3, 2025

Barrios y Llorente, novedades

En su afán por ofrecer las convocatorias de manera novedosa, esta vez la RFEF apostó por concienciar ante los problemas mentales como la ansiedad, la depresión o el estrés. "Pide ayuda", rezaba el mensaje que acompañaba a la lista de España.

Rostros conocidos como la jugadora de bádminton Carolina Marín, el músico Pablo Alborán, el creador de contenido Ibai Llanos o el jugador de baloncesto Ricky Rubio fueron los encargados de nombrar, línea por línea, a los convocados.

Marcos Llorente celebra su gol contra el Liverpool. REUTERS

Las dos grandes novedades de la lista son colchoneras. Marcos Llorente entra para cubrir la ausencia de Dani Carvajal en el lateral derecho, un premio al sensacional inicio de temporada que está haciendo el jugador del Atlético de Madrid.

Además, otro que está firmando un buen inicio de curso como es Pablo Barrios, también llamó la atención de Luis de la Fuente.

En la portería aparecen los habituales como Unai Simón, Remiro y Raya. Esta vez sin debate con Joan García al estar lesionado el portero del FC Barcelona.

En defensa, todos son hombres de confianza de Luis de la Fuente con la mencionada inclusión de Llorente, mientras que en el centro del campo también los nombres son recurrentes en las útimas convocatorias.

En la delantera la gran incógnita era la aparición o no de Lamine Yamal, y De la Fuente optó por volver a llamar al futbolista del Barça después de su recuperación. Jesús Rodríguez vuelve a aparecer en la convocatoria mientras que Samu vuelve a ser llamado por el seleccionador en una apuesta clara por la juventud.

Morata, el gran capitán de esta Selección, es el que se cae de esta última lista por decisión técnica.

España jugará el próximo sábado 11 ante Georgia en el Martínez Valero de Elche la tercera jornada de la clasificación para el Mundial 2026. Posteriormente, la Selección jugará en el José Zorrilla de Valladolid ante Bulgaria el encuentro correspondiente a la cuarta jornada.

Convocatoria completa:

Porteros: Unai Simón, Alex Remiro y David Raya.

Defensas: Marc Cucurella, Pedro Porro, Dean Huijsen, Dani Vivian, Pau Cubarsí, Alex Grimaldo, Marcos Llorente y Le Normand.

Centrocampistas: Pedri, Rodrigo, Mikel Merino, Dani Olmo, Álex Baena, Pablo Barrios, Aleix García y Zubimendi.

Delanteros: Ferran Torres, Jorge de Frutos, Jesús Rodríguez, Samu, Jéremy Pino, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.