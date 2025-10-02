La RFEF cambia las reglas del sorteo de Copa del Rey: los más pequeños reducen sus opciones de que les caiga 'el Gordo'
La decisión de agrupar por proximidad territorial reduce las posibilidades de los clubes modestos de enfrentarse a los grandes favoritos.
La Copa del Rey afronta esta temporada un nuevo cambio de rumbo. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha modificado las normas del sorteo de la primera eliminatoria del torneo, rompiendo con la dinámica de los últimos años.
El próximo lunes 6 de octubre, en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol, se celebrará un sorteo que llega con reglas distintas y que ya han generado polémica entre clubes y aficionados.
El motivo es claro: la Federación ha decidido que el azar quede limitado por la proximidad geográfica.
Los 116 equipos participantes han sido divididos en cuatro grandes grupos territoriales, de modo que los enfrentamientos se decidirán dentro de cada bloque.
A primera vista, la medida parece lógica para reducir desplazamientos, pero en la práctica supone que muchos modestos ven reducidas sus posibilidades de recibir en casa a un gigante de Primera División.
Un formato que resta emoción
Desde el último gran rediseño de la Copa en 2019, la competición había recuperado parte de su esencia con el sorteo puro.
Para los clubes más humildes, ese sistema se convirtió en una oportunidad única: recibir en su pequeño estadio a Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid era mucho más que un partido.
Era una fiesta, un premio económico y mediático que en muchos casos salvaba la temporada. La RFEF, sin embargo, ha decidido que ahora esos sueños dependan de la geografía.
Un club de Tercera Federación en Galicia solo podrá aspirar a medirse con Celta, Real Sociedad, Alavés u Oviedo, pero nunca equipos que juegan en Europa este año como Villarreal y Rayo o históricos como el Valencia o Espanyol, que han quedado encuadrados en grupos distintos.
La magia de un sorteo que podía cruzar a cualquiera con cualquiera se diluye, y eso genera malestar en las categorías más bajas. Así han quedado los grupos:
Grupo 1:
|Equipo
|Categoría
|RC Celta de Vigo
|Primera División
|Real Sociedad
|Primera División
|Deportivo Alavés
|Primera División
|Real Oviedo
|Primera División
|Real Valladolid
|Segunda División
|CD Mirandés
|Segunda División
|Racing de Santander
|Segunda División
|SD Eibar
|Segunda División
|Sporting de Gijón
|Segunda División
|Burgos CF
|Segunda División
|RC Deportivo
|Segunda División
|Cultural Leonesa
|Primera Federación
|Racing de Ferrol
|Primera Federación
|Ponferradina
|Primera Federación
|Pontevedra CF
|Primera Federación
|Real Avilés
|Primera Federación
|Arenas Club
|Primera Federación
|CD Numancia
|Segunda Federación
|Real Ávila
|Segunda Federación
|UP Langreo
|Segunda Federación
|SD Logroñés
|Segunda Federación
|UD Logroñés
|Segunda Federación
|Ourense
|Segunda Federación
|Sámano
|Segunda Federación
|Atlético Astorga
|Segunda Federación
|Náxara
|Segunda Federación
|Caudal Deportivo
|Tercera Federación
|CD Tropezón
|Tercera Federación
|Portugalete
|Tercera Federación
|Atlético Tordesillas
|Tercera Federación
|Ourense CF
|Segunda Federación (Vía Copa Federación)
|Getxo CD / Betis Valladolid
|División de Honor Territorial de Bizkaia / Preferente Castilla y León
|Puerto Vega CF / CD Alberiete
|Preferente Asturias / Preferente La Rioja
|SD Textil Escudo / SD Negreira
|Preferente Cantabria / Preferente Galicia
Grupo 2:
|Equipo
|Categoría
|Osasuna
|Primera División
|RCD Mallorca
|Primera División
|RCD Espanyol
|Primera División
|Girona
|Primera División
|SD Huesca
|Segunda División
|Real Zaragoza
|Segunda División
|FC Andorra
|Segunda División
|Gimnàstic de Tarragona
|Primera Federación
|SD Tarazona
|Primera Federación
|CD Teruel
|Primera Federación
|CE Europa
|Primera Federación
|CE Sabadell
|Primera Federación
|Utebo FC
|Segunda Federación
|Atlético Baleares
|Segunda Federación
|Sant Andreu
|Segunda Federación
|Reus Reddis
|Segunda Federación
|UD Poblense
|Segunda Federación
|Mutilvera
|Segunda Federación
|CD Ebro
|Segunda Federación
|Constància
|Tercera Federación
|Valle de Egüés
|Tercera Federación
|Atlètic Lleida
|Tercera Federación (Vía Copa Federación)
|Atsant Just / At. Calatayud
|Preferente Cataluña / Preferente Aragón
|CD Sant Jordi / CD Lourdes
|Preferente Mallorca / Preferente Navarra
Grupo 3:
|Equipo
|Categoría
|Villarreal
|Primera División
|Real Betis
|Primera División
|Valencia
|Primera División
|Sevilla
|Primera División
|Levante
|Primera División
|Elche
|Primera División
|UD Almería
|Segunda División
|Granada
|Segunda División
|Cádiz
|Segunda División
|Córdoba
|Segunda División
|Málaga
|Segunda División
|CD Castellón
|Segunda División
|AD Ceuta
|Segunda División
|CD Eldense
|Primera Federación
|FC Cartagena
|Primera Federación
|Real Murcia
|Primera Federación
|Antequera
|Primera Federación
|Juventud de Torremolinos
|Primera Federación
|Torrent
|Segunda Federación
|La Unión Atlético
|Segunda Federación
|UCAM Murcia
|Segunda Federación
|Atlético Antoniano
|Segunda Federación
|Estepona
|Segunda Federación
|Puente Genil
|Segunda Federación
|Lorca Deportiva
|Segunda Federación
|Real Jaén
|Segunda Federación
|CD Roda
|Tercera Federación
|Ciudad de Lucena
|Tercera Federación
|CD Cieza
|Tercera Federación
|Orihuela CF
|Segunda Federación (Vía Copa Federación)
|CD Toledo
|Tercera Federación (Vía Copa Federación)
|Manises CF / UD los Garres
|Preferente de Valencia / Preferente de Murcia
|Sporting Ceuta / UD Maracena
|Primera Autonómica de Ceuta / División de Honor Andaluza
|At. Melilla / At. Palma Río
|Primera Autonómica de Melilla / División de Honor Andaluza
Grupo 4:
|Equipo
|Categoría
|Rayo Vallecano
|Primera División
|Getafe
|Primera División
|CD Leganés
|Segunda División
|UD Las Palmas
|Segunda División
|Albacete
|Segunda División
|CD Tenerife
|Primera Federación
|AD Mérida
|Primera Federación
|CD Guadalajara
|Primera Federación
|CP Cacereño
|Primera Federación
|CF Talavera
|Primera Federación
|UD Ibiza
|Primera Federación
|Rayo Majadahonda
|Segunda Federación
|Navalcarnero
|Segunda Federación
|RSD Alcalá
|Segunda Federación
|CD Extremadura
|Segunda Federación
|Quintanar del Rey
|Segunda Federación
|UD San Fernando
|Tercera Federación
|CD Azuaga
|Tercera Federación
|CF Campanario / CD Yuncos
|Primera División Extremeña / Preferente de Castilla-La Mancha
|Inter Valdemoro / Universitario
|Preferente de Madrid
El argumento económico
La Federación justifica la decisión en una razón principal: el ahorro en los costes de desplazamiento.
Al agrupar a los equipos según cercanía, se reducen viajes largos en las primeras eliminatorias. Pero este razonamiento deja un punto contradictorio.
La norma de que el equipo de menor categoría ejerza siempre de local hace que sean, principalmente, los clubes de Primera y Segunda División quienes deben desplazarse.
Son precisamente estos los que cuentan con mayores presupuestos para afrontar viajes largos sin que ello suponga un problema financiero grave.
Los equipos pequeños, en cambio, apenas notan el ahorro. La mayoría juegan en casa, por lo que el gasto es mínimo y en algunos casos pueden quedar emparejados con equipos de menos calado, algo que puede afectar a la taquilla.
Por ello, muchos consideran que se sacrifica la identidad de la Copa en beneficio de un recorte económico poco justificado.
56 duelos condicionados
En total, se celebrarán 56 partidos en la primera eliminatoria, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de octubre.
De los 116 clubes inscritos, cuatro (Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic) están exentos por disputar la Supercopa de España en enero y entrarán en dieciseisavos (saltándose las dos primeras rondas).
El resto se repartirá entre los grupos geográficos para confeccionar los cruces.
La circular federativa especifica que siempre se priorizará emparejar a clubes de inferior categoría con rivales de mayor rango, cumpliendo así la lógica deportiva del torneo.
No obstante, la primera limitación ya está marcada: solo se enfrentarán dentro de cada bloque territorial.
El cambio no ha gustado entre los aficionados y tampoco en varios clubes modestos, que ven cómo se reduce su visibilidad.
El debate está servido. El próximo 6 de octubre se verá cómo afecta este nuevo sistema al sorteo más amplio de toda la temporada.
Lo único seguro es que, para muchos modestos, el 'premio Gordo' se ha vuelto para algunos más difícil y dependerá menos del azar.