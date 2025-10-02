Sorteo de la Copa del Rey

La RFEF cambia las reglas del sorteo de Copa del Rey: los más pequeños reducen sus opciones de que les caiga 'el Gordo'

La decisión de agrupar por proximidad territorial reduce las posibilidades de los clubes modestos de enfrentarse a los grandes favoritos.

La Copa del Rey afronta esta temporada un nuevo cambio de rumbo. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha modificado las normas del sorteo de la primera eliminatoria del torneo, rompiendo con la dinámica de los últimos años.

El próximo lunes 6 de octubre, en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol, se celebrará un sorteo que llega con reglas distintas y que ya han generado polémica entre clubes y aficionados.

El motivo es claro: la Federación ha decidido que el azar quede limitado por la proximidad geográfica.

Los 116 equipos participantes han sido divididos en cuatro grandes grupos territoriales, de modo que los enfrentamientos se decidirán dentro de cada bloque.

A primera vista, la medida parece lógica para reducir desplazamientos, pero en la práctica supone que muchos modestos ven reducidas sus posibilidades de recibir en casa a un gigante de Primera División.

Un formato que resta emoción

Desde el último gran rediseño de la Copa en 2019, la competición había recuperado parte de su esencia con el sorteo puro.

Para los clubes más humildes, ese sistema se convirtió en una oportunidad única: recibir en su pequeño estadio a Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid era mucho más que un partido.

Era una fiesta, un premio económico y mediático que en muchos casos salvaba la temporada. La RFEF, sin embargo, ha decidido que ahora esos sueños dependan de la geografía.

Un club de Tercera Federación en Galicia solo podrá aspirar a medirse con Celta, Real Sociedad, Alavés u Oviedo, pero nunca equipos que juegan en Europa este año como Villarreal y Rayo o históricos como el Valencia o Espanyol, que han quedado encuadrados en grupos distintos.

La magia de un sorteo que podía cruzar a cualquiera con cualquiera se diluye, y eso genera malestar en las categorías más bajas. Así han quedado los grupos:

Grupo 1:

Equipo Categoría
RC Celta de Vigo Primera División
Real Sociedad Primera División
Deportivo Alavés Primera División
Real Oviedo Primera División
Real Valladolid Segunda División
CD Mirandés Segunda División
Racing de Santander Segunda División
SD Eibar Segunda División
Sporting de Gijón Segunda División
Burgos CF Segunda División
RC Deportivo Segunda División
Cultural Leonesa Primera Federación
Racing de Ferrol Primera Federación
Ponferradina Primera Federación
Pontevedra CF Primera Federación
Real Avilés Primera Federación
Arenas Club Primera Federación
CD Numancia Segunda Federación
Real Ávila Segunda Federación
UP Langreo Segunda Federación
SD Logroñés Segunda Federación
UD Logroñés Segunda Federación
Ourense Segunda Federación
Sámano Segunda Federación
Atlético Astorga Segunda Federación
Náxara Segunda Federación
Caudal Deportivo Tercera Federación
CD Tropezón Tercera Federación
Portugalete Tercera Federación
Atlético Tordesillas Tercera Federación
Ourense CF Segunda Federación (Vía Copa Federación)
Getxo CD / Betis Valladolid División de Honor Territorial de Bizkaia / Preferente Castilla y León
Puerto Vega CF / CD Alberiete Preferente Asturias / Preferente La Rioja
SD Textil Escudo / SD Negreira Preferente Cantabria / Preferente Galicia

Grupo 2:

Equipo Categoría
Osasuna Primera División
RCD Mallorca Primera División
RCD Espanyol Primera División
Girona Primera División
SD Huesca Segunda División
Real Zaragoza Segunda División
FC Andorra Segunda División
Gimnàstic de Tarragona Primera Federación
SD Tarazona Primera Federación
CD Teruel Primera Federación
CE Europa Primera Federación
CE Sabadell Primera Federación
Utebo FC Segunda Federación
Atlético Baleares Segunda Federación
Sant Andreu Segunda Federación
Reus Reddis Segunda Federación
UD Poblense Segunda Federación
Mutilvera Segunda Federación
CD Ebro Segunda Federación
Constància Tercera Federación
Valle de Egüés Tercera Federación
Atlètic Lleida Tercera Federación (Vía Copa Federación)
Atsant Just / At. Calatayud Preferente Cataluña / Preferente Aragón
CD Sant Jordi / CD Lourdes Preferente Mallorca / Preferente Navarra

Grupo 3:

Equipo Categoría
Villarreal Primera División
Real Betis Primera División
Valencia Primera División
Sevilla Primera División
Levante Primera División
Elche Primera División
UD Almería Segunda División
Granada Segunda División
Cádiz Segunda División
Córdoba Segunda División
Málaga Segunda División
CD Castellón Segunda División
AD Ceuta Segunda División
CD Eldense Primera Federación
FC Cartagena Primera Federación
Real Murcia Primera Federación
Antequera Primera Federación
Juventud de Torremolinos Primera Federación
Torrent Segunda Federación
La Unión Atlético Segunda Federación
UCAM Murcia Segunda Federación
Atlético Antoniano Segunda Federación
Estepona Segunda Federación
Puente Genil Segunda Federación
Lorca Deportiva Segunda Federación
Real Jaén Segunda Federación
CD Roda Tercera Federación
Ciudad de Lucena Tercera Federación
CD Cieza Tercera Federación
Orihuela CF Segunda Federación (Vía Copa Federación)
CD Toledo Tercera Federación (Vía Copa Federación)
Manises CF / UD los Garres Preferente de Valencia / Preferente de Murcia
Sporting Ceuta / UD Maracena Primera Autonómica de Ceuta / División de Honor Andaluza
At. Melilla / At. Palma Río Primera Autonómica de Melilla / División de Honor Andaluza

Grupo 4:

Equipo Categoría
Rayo Vallecano Primera División
Getafe Primera División
CD Leganés Segunda División
UD Las Palmas Segunda División
Albacete Segunda División
CD Tenerife Primera Federación
AD Mérida Primera Federación
CD Guadalajara Primera Federación
CP Cacereño Primera Federación
CF Talavera Primera Federación
UD Ibiza Primera Federación
Rayo Majadahonda Segunda Federación
Navalcarnero Segunda Federación
RSD Alcalá Segunda Federación
CD Extremadura Segunda Federación
Quintanar del Rey Segunda Federación
UD San Fernando Tercera Federación
CD Azuaga Tercera Federación
CF Campanario / CD Yuncos Primera División Extremeña / Preferente de Castilla-La Mancha
Inter Valdemoro / Universitario Preferente de Madrid

El argumento económico

La Federación justifica la decisión en una razón principal: el ahorro en los costes de desplazamiento.

Al agrupar a los equipos según cercanía, se reducen viajes largos en las primeras eliminatorias. Pero este razonamiento deja un punto contradictorio.

La norma de que el equipo de menor categoría ejerza siempre de local hace que sean, principalmente, los clubes de Primera y Segunda División quienes deben desplazarse.

Son precisamente estos los que cuentan con mayores presupuestos para afrontar viajes largos sin que ello suponga un problema financiero grave.

Los equipos pequeños, en cambio, apenas notan el ahorro. La mayoría juegan en casa, por lo que el gasto es mínimo y en algunos casos pueden quedar emparejados con equipos de menos calado, algo que puede afectar a la taquilla.

Por ello, muchos consideran que se sacrifica la identidad de la Copa en beneficio de un recorte económico poco justificado.

56 duelos condicionados

En total, se celebrarán 56 partidos en la primera eliminatoria, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de octubre.

De los 116 clubes inscritos, cuatro (Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic) están exentos por disputar la Supercopa de España en enero y entrarán en dieciseisavos (saltándose las dos primeras rondas).

El resto se repartirá entre los grupos geográficos para confeccionar los cruces.

La circular federativa especifica que siempre se priorizará emparejar a clubes de inferior categoría con rivales de mayor rango, cumpliendo así la lógica deportiva del torneo.

No obstante, la primera limitación ya está marcada: solo se enfrentarán dentro de cada bloque territorial.

El cambio no ha gustado entre los aficionados y tampoco en varios clubes modestos, que ven cómo se reduce su visibilidad.

El debate está servido. El próximo 6 de octubre se verá cómo afecta este nuevo sistema al sorteo más amplio de toda la temporada.

Lo único seguro es que, para muchos modestos, el 'premio Gordo' se ha vuelto para algunos más difícil y dependerá menos del azar.