La RFEF cambia las reglas del sorteo de Copa del Rey: los más pequeños reducen sus opciones de que les caiga 'el Gordo'

La Copa del Rey afronta esta temporada un nuevo cambio de rumbo. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha modificado las normas del sorteo de la primera eliminatoria del torneo, rompiendo con la dinámica de los últimos años.

El próximo lunes 6 de octubre, en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol, se celebrará un sorteo que llega con reglas distintas y que ya han generado polémica entre clubes y aficionados.

El motivo es claro: la Federación ha decidido que el azar quede limitado por la proximidad geográfica.

Los 116 equipos participantes han sido divididos en cuatro grandes grupos territoriales, de modo que los enfrentamientos se decidirán dentro de cada bloque.

A primera vista, la medida parece lógica para reducir desplazamientos, pero en la práctica supone que muchos modestos ven reducidas sus posibilidades de recibir en casa a un gigante de Primera División.

Sorteo de la Copa del Rey RFEF

Un formato que resta emoción

Desde el último gran rediseño de la Copa en 2019, la competición había recuperado parte de su esencia con el sorteo puro.

Para los clubes más humildes, ese sistema se convirtió en una oportunidad única: recibir en su pequeño estadio a Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid era mucho más que un partido.

Era una fiesta, un premio económico y mediático que en muchos casos salvaba la temporada. La RFEF, sin embargo, ha decidido que ahora esos sueños dependan de la geografía.

Un club de Tercera Federación en Galicia solo podrá aspirar a medirse con Celta, Real Sociedad, Alavés u Oviedo, pero nunca equipos que juegan en Europa este año como Villarreal y Rayo o históricos como el Valencia o Espanyol, que han quedado encuadrados en grupos distintos.

La magia de un sorteo que podía cruzar a cualquiera con cualquiera se diluye, y eso genera malestar en las categorías más bajas. Así han quedado los grupos:

Grupo 1:

Equipo Categoría RC Celta de Vigo Primera División Real Sociedad Primera División Deportivo Alavés Primera División Real Oviedo Primera División Real Valladolid Segunda División CD Mirandés Segunda División Racing de Santander Segunda División SD Eibar Segunda División Sporting de Gijón Segunda División Burgos CF Segunda División RC Deportivo Segunda División Cultural Leonesa Primera Federación Racing de Ferrol Primera Federación Ponferradina Primera Federación Pontevedra CF Primera Federación Real Avilés Primera Federación Arenas Club Primera Federación CD Numancia Segunda Federación Real Ávila Segunda Federación UP Langreo Segunda Federación SD Logroñés Segunda Federación UD Logroñés Segunda Federación Ourense Segunda Federación Sámano Segunda Federación Atlético Astorga Segunda Federación Náxara Segunda Federación Caudal Deportivo Tercera Federación CD Tropezón Tercera Federación Portugalete Tercera Federación Atlético Tordesillas Tercera Federación Ourense CF Segunda Federación (Vía Copa Federación) Getxo CD / Betis Valladolid División de Honor Territorial de Bizkaia / Preferente Castilla y León Puerto Vega CF / CD Alberiete Preferente Asturias / Preferente La Rioja SD Textil Escudo / SD Negreira Preferente Cantabria / Preferente Galicia

Grupo 2:

Equipo Categoría Osasuna Primera División RCD Mallorca Primera División RCD Espanyol Primera División Girona Primera División SD Huesca Segunda División Real Zaragoza Segunda División FC Andorra Segunda División Gimnàstic de Tarragona Primera Federación SD Tarazona Primera Federación CD Teruel Primera Federación CE Europa Primera Federación CE Sabadell Primera Federación Utebo FC Segunda Federación Atlético Baleares Segunda Federación Sant Andreu Segunda Federación Reus Reddis Segunda Federación UD Poblense Segunda Federación Mutilvera Segunda Federación CD Ebro Segunda Federación Constància Tercera Federación Valle de Egüés Tercera Federación Atlètic Lleida Tercera Federación (Vía Copa Federación) Atsant Just / At. Calatayud Preferente Cataluña / Preferente Aragón CD Sant Jordi / CD Lourdes Preferente Mallorca / Preferente Navarra

Grupo 3:

Equipo Categoría Villarreal Primera División Real Betis Primera División Valencia Primera División Sevilla Primera División Levante Primera División Elche Primera División UD Almería Segunda División Granada Segunda División Cádiz Segunda División Córdoba Segunda División Málaga Segunda División CD Castellón Segunda División AD Ceuta Segunda División CD Eldense Primera Federación FC Cartagena Primera Federación Real Murcia Primera Federación Antequera Primera Federación Juventud de Torremolinos Primera Federación Torrent Segunda Federación La Unión Atlético Segunda Federación UCAM Murcia Segunda Federación Atlético Antoniano Segunda Federación Estepona Segunda Federación Puente Genil Segunda Federación Lorca Deportiva Segunda Federación Real Jaén Segunda Federación CD Roda Tercera Federación Ciudad de Lucena Tercera Federación CD Cieza Tercera Federación Orihuela CF Segunda Federación (Vía Copa Federación) CD Toledo Tercera Federación (Vía Copa Federación) Manises CF / UD los Garres Preferente de Valencia / Preferente de Murcia Sporting Ceuta / UD Maracena Primera Autonómica de Ceuta / División de Honor Andaluza At. Melilla / At. Palma Río Primera Autonómica de Melilla / División de Honor Andaluza

Grupo 4:

Equipo Categoría Rayo Vallecano Primera División Getafe Primera División CD Leganés Segunda División UD Las Palmas Segunda División Albacete Segunda División CD Tenerife Primera Federación AD Mérida Primera Federación CD Guadalajara Primera Federación CP Cacereño Primera Federación CF Talavera Primera Federación UD Ibiza Primera Federación Rayo Majadahonda Segunda Federación Navalcarnero Segunda Federación RSD Alcalá Segunda Federación CD Extremadura Segunda Federación Quintanar del Rey Segunda Federación UD San Fernando Tercera Federación CD Azuaga Tercera Federación CF Campanario / CD Yuncos Primera División Extremeña / Preferente de Castilla-La Mancha Inter Valdemoro / Universitario Preferente de Madrid

El argumento económico

La Federación justifica la decisión en una razón principal: el ahorro en los costes de desplazamiento.

Al agrupar a los equipos según cercanía, se reducen viajes largos en las primeras eliminatorias. Pero este razonamiento deja un punto contradictorio.

La norma de que el equipo de menor categoría ejerza siempre de local hace que sean, principalmente, los clubes de Primera y Segunda División quienes deben desplazarse.

Son precisamente estos los que cuentan con mayores presupuestos para afrontar viajes largos sin que ello suponga un problema financiero grave.

Los equipos pequeños, en cambio, apenas notan el ahorro. La mayoría juegan en casa, por lo que el gasto es mínimo y en algunos casos pueden quedar emparejados con equipos de menos calado, algo que puede afectar a la taquilla.

Por ello, muchos consideran que se sacrifica la identidad de la Copa en beneficio de un recorte económico poco justificado.

El FC Barcelona celebra la Copa del Rey 2024/25

56 duelos condicionados

En total, se celebrarán 56 partidos en la primera eliminatoria, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de octubre.

De los 116 clubes inscritos, cuatro (Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic) están exentos por disputar la Supercopa de España en enero y entrarán en dieciseisavos (saltándose las dos primeras rondas).

El resto se repartirá entre los grupos geográficos para confeccionar los cruces.

La circular federativa especifica que siempre se priorizará emparejar a clubes de inferior categoría con rivales de mayor rango, cumpliendo así la lógica deportiva del torneo.

No obstante, la primera limitación ya está marcada: solo se enfrentarán dentro de cada bloque territorial.

El cambio no ha gustado entre los aficionados y tampoco en varios clubes modestos, que ven cómo se reduce su visibilidad.

El debate está servido. El próximo 6 de octubre se verá cómo afecta este nuevo sistema al sorteo más amplio de toda la temporada.

Lo único seguro es que, para muchos modestos, el 'premio Gordo' se ha vuelto para algunos más difícil y dependerá menos del azar.