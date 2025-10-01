El saldo del derbi del Metropolitano: 10 denuncias de LaLiga, incluido el lanzamiento de un objeto desde la grada
La patronal ha hecho públicas las denuncias al Comité de Competición de la RFEF y a Antiviolencia por los incidentes de la jornada 7.
LaLiga ha hecho llegar al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia un total de diez denuncias referidas al derbi disputado el pasado sábado entre Atlético y Real Madrid, en el estadio Metropolitano.
Se registran insultos y cánticos ofensivos desde ambas aficiones, siendo el incidente más grave el lanzamiento de un objeto desde la grada. No llegó a impactar en ningún jugador y, como recoge la denuncia, fue entregado por Rodrygo al árbitro.
A continuación, las denuncias sobre el derbi:
1. En el minuto 16 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada Baja de Fondo Sur, sectores 127 al 133, detrás de la portería del mismo fondo, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 16 segundos el cántico "Salta, salta pequeño canguro y a los madridistas que le den por culo".
2. En el minuto 20 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada Baja de Fondo Sur, sectores 127 al 133, detrás de la portería del mismo fondo, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Llega la peste, llega el madridista, con esos cuernos, que saltan a la vista. El madridista, hijo de puta, su puta madre por el culo lo disfruta".
3. En el minuto 22 partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la Grada Baja de Fondo Sur, sectores 127 al 133, detrás de la portería del mismo fondo, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Madridistas hijos de puta".
4. En el minuto 82 de partido, después de una falta señalada por el árbitro, se arrojó al césped un objeto de pequeño tamaño desde la grada, no llegando a impactar en ningún protagonista. El jugador visitante Rodrygo se lo entregó al árbitro.
5. En el minuto 90 + 6 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada Baja de Fondo Sur, sectores 127 al 133, detrás de la portería del mismo fondo, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Salta, salta pequeño canguro y a los madridistas que le den por culo".
Asimismo, el escrito de LaLiga incluye varios incidentes protagonizado por el sector madridista presente en el Metropolitano:
1. En el minuto 26 partido, un grupo de aficionados VISITANTES, ubicados en la Grada Alta de Fondo Norte, sectores 313, 314, 413 y 414, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Puto indio el que no bote eh".
2. 26 minutos tras la finalización del partido, cuando el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, accedió al terreno de juego a realizar una entrevista en la posición de presentación de DAZN, un grupo de aficionados VISITANTES, ubicados en la Grada Alta de Fondo Norte, sectores 313, 314, 413 y 414, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Ole, ole, ole, cornudo Simeone".
3. 27 minutos tras la finalización del partido, cuando el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, accedió al terreno de juego a realizar una entrevista en la posición de presentación de DAZN, un grupo de aficionados VISITANTES, ubicados en la Grada Alta de Fondo Norte, sectores 313, 314, 413 y 414, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Ole, ole, ole, cornudo Simeone".
4. 28 minutos tras la finalización del partido, cuando el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, accedió al terreno de juego a realizar una entrevista en la posición de presentación de DAZN, un grupo de aficionados VISITANTES, ubicados en la Grada Alta de Fondo Norte, sectores 313, 314, 413 y 414, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Ole, ole, ole, cornudo Simeone".
5. 30 minutos tras la finalización del partido, cuando el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, accedió al terreno de juego a realizar una entrevista en la posición de presentación de DAZN, un grupo de aficionados VISITANTES, ubicados en la Grada Alta de Fondo Norte, sectores 313, 314, 413 y 414, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Puta Atleti, oe".