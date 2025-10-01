Cincuenta deportistas piden a la UEFA la suspensión de Israel: "El silencio es aceptar que una gente importa menos que otra"

Cincuenta deportistas han unido sus voces para pedir la expulsión de Israel de las competiciones internacionales por la terrible situación que se está viviendo en Gaza. Entre los firmantes se encuentran futbolistas, entrenadores, boxeadores y jugadores de cricket.

Entre las personas que han firmado este documento se encuentran Anwar El Ghazi, jugador que fue despedido por el Mainz por expresar públicamente su apoyo a Palestina, Cheick Doucouré, del Crystal Palace, Hakim Ziyech, ex del Chelsea, Nigel Pearson, exentrenador del Leicester City, el exjugador de cricket inglés Mooen Ali y el boxeador Zak Chelli.

En la carta, publicada por el diario inglés 'The Athletic', todos los firmantes aseveran que el deporte no puede "permanecer en silencio cuando atletas y civiles, incluyendo niños, son asesinados indiscriminadamente en masa en Gaza".

Los aficionados del PAOK protestan por la participación del Maccabi Tel Aviv. REUTERS

El documento, además, rinde tributo al futbolista Suleiman al-Obeid, conocido como el Pelé palestino, que fue asesinado por las fuerzas militares israelíes mientras estaba en Gaza esperando ayuda humanitaria.

Mohamed Salah recriminó a la UEFA en redes sociales la falta de información sobre su muerte. "¿Podéis decirnos cómo, dónde y por qué murió?", escribió el jugador egipcio.

Un mensaje contundente

El escrito es claro: "Pedimos a la UEFA que inmediatamente suspenda a Israel de todas las competiciones hasta que cumpla con la ley internacional y pare con el asesinato de civiles y la hambruna. El deporte no puede ser neutral ante las injusticias".

Los deportistas prosiguen en su postura: "Mantenerse en silencio es aceptar que alguna gente importa menos que otra. Creemos en la justicia para todas las naciones y para todo el mundo, justicia sin dobles estándares".

"Es una obligación para todos los organismos deportes llevar a cabo acciones contra los equipos deportivos que representen a un país que la comisión de las Naciones Unidas ha concluido que está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza", reza el escrito.

En los últimos días se han visto algunas manifestaciones propalestinas en el fútbol. La semana pasada en el partido que disputaron PAOK y Maccabi de Tel Aviv se desplegaron una serie de pancartas en la grada.

En una de las curvas del estadio, donde se encontraba el grupo de animación más activo del PAOK, se desplegó una gran pancarta que se pudo ver durante todo el encuentro fácilmente incluso a través de la retransmisión de televisión.

"Sácale tarjeta roja a Israel", se leía claramente en esta gran pancarta desplegada en la parte baja de la grada. Este lema fue acompañado con el ya famoso "stop genocidio", otra lona que mostraron varios hinchas en el transcurso de la primera mitad.