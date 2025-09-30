Mbappé se come al Kairat Almaty en el trámite de Champions y el Madrid espanta los fantasmas tras el derbi

El jugador francés firmó un 'hat-trick' espectacular para completar la segunda victoria de los blancos en la Champions League.

No hay nada mejor en el fútbol que el siguiente partido para pasar página. Casi sin tiempo para lamerse las heridas del derbi, el Real Madrid volvió a la senda de la victoria en Champions y tranquilizó las aguas que bajaban tan revueltas. [Así vivimos la victoria del Real Madrid ante el Kairat Almaty en la Champions League]

Con Mbappé en este estado de gracia es mucho más fácil. Seguramente sea el jugador más en forma del continente, porque lo que está haciendo en este arranque de temporada está siendo escandaloso. Un 'hat-trick' para alcanzar los 15 goles ya en lo que va de curso, un registro que estremece y que recuerda a otros tiempos no muy lejanos con CR7.

El francés se cargó la responsabilidad a la espalda y solventó la papeleta con una facilidad pasmosa. Camavinga completó la fiesta y el Real Madrid vuelve a sonreír cuando mira la clasificación de la Champions después de unos días duros.

De menos a más

Si el Real Madrid necesitaba sacudirse todos los fantasmas del derbi, desde luego que el inicio no invitó a ello. Quizás en un partido como este sí que era más complicado motivarse, pero de ahí al arranque de encuentro que se vio había un trecho.

Si alguien puso toda la carne en el asador en los primeros compases ese fue el Kairat. Dos minutos y dos llegadas con relativa claridad que provocaron un pequeño terremoto. Y es que tan sólo tardaron 15 segundos los kazajos en gozar de un claro cabezazo dentro del área que atajó Courtois. Despúés, un disparo lejano de Jorginho.

Tardó el equipo de Xabi Alonso en salir de su letargo. Tanto como diez minutos, los que empleó en ejecutar su primer saque de esquina que demostró las carencias del guardameta Kalmyrza. Un error de cálculo en la salida metió el susto en el cuerpo a los locales.

Mastantuono, objeto de penalti en el partido ante el Kairat. REUTERS

Poco a poco empezó el Real Madrid a coger la batuta. Era lo esperado, pero tampoco fue un asedio extraordinario. Poco a poco, como si supiera que iba a ganar casi sin bajarse del autobús, el balón empezó a merodear el área kazaja.

Primero Vinicius tuvo un buen mano a mano para haber abierto el marcador. Una buena pared hizo que le ganara la espalda a la defensa, pero en su intento de picarla se equivocó y el remate se marchó demasiado desviado.

Poco después fue Mbappé el que empezó a afinar su punto de mira. Un disparo desde dentro del área buscando el palo largo obligó a Kalmyrza a hacer una sensacional intervención para evitar el primero. Tan sólo estaba ensayando.

Los jugadores del Real Madrid se abrazan para celebrar un gol ante el Kairat Almaty. REUTERS

En el ecuador de este primer acto llegó la desgracia del Kairat. Sorokin cedió erróneamente de cabeza a su portero y Mastantuono olió sangre. Tenía el olfato afinado el argentino, que buscó ese balón perdido y fue clamorosamente arrollado por el guardamta local.

Penalti indiscutible, de esos que agradecen los árbitros. Como esta temporada no se vacila en quién debe ejecutar las penas máximas, Mbappé asumió la responsabilidad y no falló. Por delante el Madrid para ganar en tranquilidad.

Mbappé se lamenta de una ocasión fallada. REUTERS

El partido ya era entonces para los blancos, no había duda. Mastantuono rozó el gol con un disparo desde dentro del área que se marchó desviado por un rival, y después Vinicius lo intentó desde más lejos sin suerte.

La primera mitad terminó con una fantasía de Mbappé, otra más. Tiró un caño al central dentro del área con la pierna derecha y después, con la zurda, buscó el palo largo sin ángulo. No fue gol, pero es una de esas acciones por las que uno paga una entrada gustosamente.

Otra vez Mbappé

La renta del descanso se presentaba demasiado escasa para la presunta desigualdad que había entre ambos equipos. Cualquier había pintado un partido más plácido a estas alturas, pero el marcador sólo reflejaba un gol de diferencia.

Se encargó de ponerle remedio el de siempre, Kylian Mbappé. La jugada nació de la forma más inesperada. Un despeje a la nada de Courtois de repente se convirtió en una asistencia perfecta.

Mbappé estuvo más atento que nadie, le comió la tostada a los dos centrales partiendo desde su propio campo y gracias a su velocidad se plantó mano a mano. La definición fue de categoría. Una picadita suave para hacer el 0-2 y cerrar el partido pronto.

Tuvo el 'hat-trick' poco después el delantero francés en una acción maravillosa entre Vinicius y él. Combinaron a la perfección, pero cuando Mbappé lo tenía todo a favor cruzó demasiado el balón y se quedó sin el triplete.

El Kairat, por orgullo, quiso presentar sus credenciales y metió cierto miedo al Real Madrid. Un disparo lejano de Luis Mata obligó a Courtois a esforzarse, y poco después llegó el gran susto. Gromyko cayó dentro del área derribado por Ceballos y el colegiado señaló penalti.

El árbitro señaló penalti de Ceballos pero tras revisarlo lo anuló.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/03SKTMSM83 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 30, 2025

Decía el centrocampista del Real Madrid que no había hecho nada, y efectivamente el árbitro acudió al VAR a revisar la acción. Interpretó que en el contacto Ceballos estaba ya retirando la pierna y que fue el delantero el que puso más de su parte.

Faltaba por redondearse el festival de Mbappé. En una jugada por dentro trenzada por Güler y el recién ingresado Rodrygo, el francés mató. Un disparo de primeras desde la frontal del área dejó sin respuesta al guardameta del Almaty. Qué temporada de Kylian. Ha marcado en ocho de los nueve partidos que ha jugado.

Camavinga remata a gol en el partido ante el Almaty. REUTERS

El fin de fiesta lo puso Camavinga. Una gran jugada de Rodrygo terminó en el centro al área pequeña y allí apareció el centrocampista para hacer el cuarto. El partido ya estaba roto, y al filo del pitido final Brahim quiso unirse a este clima festivo con la 'manita'. Esta vez, a favor.

Kairat Almaty 0 - 5 Real Madrid

Kairat: Kalmurza; Tapálov (Stanoyev, min.64), Martynovich, Sorokin, Mata; Kasabulat, Arad (Baybek, min.64); Mrynskiy, Gromyko (Zaria, min.79); Jorginho (Edmilson, min.64) y Satpáyev (Ricardinho, min.79).



Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García; Tchouaméni (Camavinga, min.80), Ceballos, Güler (Bellingham, min.80); Mastantuono (Rodrigo, min.69), Vinícius (Brahim, min.69) y Mbappé (Gonzalo, min.80).



Goles: 0-1, min.25: Mbappé (penalti). 0-2, min.52: Mbappé. 0-3, min.74: Mbappé. 0-4, min.83: Camavinga. 0-5, min.93: Brahim.



Árbitro: Marco Guida (Italia). Mostró cartulina amarilla a Gromyko y Arad.



Incidencias: encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Central de Almaty ante 27.000 espectadores