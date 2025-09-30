Se desata el caos entre la afición en la previa del Kairat Almaty-Real Madrid de Champions

Nervios y caos en los accesos al estadio del Kairat Almaty antes del histórico partido de Champions League contra el Real Madrid. Una gran multitud de gente se concentró en los aledaños del recinto y muchos de ellos no tenían entrada, generando así momentos de mucha incertidumbre.

En el Ortalyq Stadion de Almaty, lugar donde se juega el partido, entran unos 23.000 espectadores que esta tarde tendrán el privilegio de ver la primera visita del Real Madrid. Sin embargo, según informaron las autoridades se esperaban hasta cerca de 30.000 aficionados en las inmediaciones del recinto.

La expectación que ha generado la visita del Real Madrid a Kazajistán ha sido exagerada. La posibilidad de poder ver al conjunto blanco en directo supone un acontecimiento histórico y, como era de esperar, nadie se lo quería perder.

‼️🏟️ CAOS en los accesos del Almaty Ortalyk



➡️Miles y miles de personas en los alrededores del estadio que hacen casi imposible pasar a la zona acotada y acreditada antes del Kairat - Real Madrid de #UCL



📽️ @javiherraez pic.twitter.com/DF2kzWeMUs — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 30, 2025

Durante estas horas previas se estaba viviendo una gran fiesta que se vio alterada por estos momentos de caos. La armonía dio paso a unos instantes de incertidumbre ante la gran avalancha de personas que se agolparon en las inmediaciones del estadio.

El encuentro entre el Kairat Almaty y el Real Madrid corresponde a la segunda jornada de la Champions League. Los blancos vencieron en su primer encuentro al Olympique de Marsella, mientras que el Kairat perdió con el Sporting de Portugal.