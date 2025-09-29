Prieto Iglesias, actual jefe del VAR, y Clos Gómez, antiguo responsable, se enzarzan: "¿Cómo subiste tú a Primera?"

Choque entre árbitros. Durante la jornada de este domingo, Eduardo Prieto Iglesias —responsable del VAR en el CTA— y Carlos Clos Gómez —su predecesor en el cargo— se enzarzaron en una discusión a través de varias publicaciones en LinkedIn.

Todo surgió a raíz de un primer mensaje de Prieto Iglesias queriendo poner en valor el trabajo de la nueva directiva del Comité de Árbitros, puesta en marcha este verano con el nombramiento de Fran Soto como su presidente.

Prieto Iglesias, retirado desde 2022 y actuando en el VAR hasta 2024, 'ascendió' a jefe del VAR en España durante la renovación del estamento. Ocupó el puesto que hasta junio había ocupado Clos Gómez.

El mensaje de Prieto Iglesias no gustó a su predecesor. El actual responsable del VAR remarcó estar ante "un nuevo capítulo en el arbitraje español". Así, alabó un supuesto cambio "que inspira a cualquier persona que cree en el valor del mérito y en la justicia de que cada paso adelante se gane con trabajo".

"Es la construcción de un modelo que inspira y que demuestra que la preparación, el compromiso y la pasión siempre tienen un lugar donde florecer", recalcó.

El mensaje de Prieto Iglesias Escribiendo un nuevo capítulo en el Arbitraje Español. Hay momentos que marcan un antes y un después, instantes en los que el esfuerzo de años parece encontrar eco en un reconocimiento inesperado, porque no se creía posible. Son esos gestos que recuerdan que la constancia nunca pasa desapercibida y que la excelencia, tarde o temprano, acaba iluminando el camino. Estamos siendo testigos de un cambio que trasciende lo deportivo y que inspira a cualquier persona que cree en el valor del mérito y en la justicia de que cada paso adelante se gane con trabajo. Es una historia que conecta con todos los que saben que nada verdadero se consigue de la noche a la mañana. Como hemos dicho antes, no se trata solo de deporte ni de decisiones puntuales, es la construcción de un modelo que inspira y que demuestra que la preparación, el compromiso y la pasión siempre tienen un lugar donde florecer. Descubre en este artículo cómo una revolución silenciosa está transformando el arbitraje, con un mensaje que va mucho más allá del fútbol: el futuro pertenece a quienes ponen alma y corazón en todo lo que hacen.

Estas palabras no gustaron a Clos Gómez, que arremetió contra su sustituto al frente del VAR al sentirlas como una indirecta hacia la anterior gestión.

"Cambios desde los cimientos pocos, al menos por ahora", atacó señalando que fue la directiva anterior la que puso en marcha la idea de especializar el VAR profesional en una sola categoría —antes eran los propios árbitros de campo los que ejercían—.

Luis Medina Cantalejo y Carlos Clos Gómez, los antiguos directivos del CTA RFEF

Clos Gómez fue más allá y, con ironía, defendió que el ascenso y descenso de los árbitos ya se hacía por meritocracia. "¿Cómo subisteis tú y tus compañeros a Primera División? No había meritocracia? No te faltes al respeto".

Cabe recalcar que el segundo ascenso de Prieto Iglesias a Primera no está exento de polémica. En el final de la 'era Negreira', en la temporada 2017/2018, 'subió' a la máxima categoría a pesar de tener por delante a 13 árbitros con mejor calificación.