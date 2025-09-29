Muere a los 19 años Raúl Ramírez, portero del CD Colindrés, tras recibir un golpe en la cabeza durante un partido

Luto en el fútbol cántabro tras el fallecimiento de Raúl Ramírez, portero de 19 años que militaba en las filas del CD Colindrés de Tercera RFEF.

El guardameta recibió un fuerte golpe en la cabeza durante el encuentro contra el Revilla y fue ingresado de urgencia en estado crítico antes de perder la vida este lunes.

Así lo anunció José Ángel Peláez, presidente de la Federación Cántabra. "Se comunicó la muerte cerebral de Raúl y la familia está esperando para donar todos sus órganos", afirmó en Radio Nacional de España.

En el Sestao River Club lamentamos el fallecimiento de Raúl Ramírez, portero del CD Colindres.



El club quiere expresar sus condolencias a su familia, amigos y al CD Colindres en estos momentos tan complicados.



Raúl, descansa en paz. pic.twitter.com/q6sz3CoWHL — Sestao River Club (@SestaoRC) September 29, 2025

Una noticia que cayó como un jarro de agua fría en todo el fútbol cántabro y a la que sucedieron numerosos mensajes de apoyo de los clubes de Tercera RFEF.

El incidente ocurrió en plena competición cuando Raúl recibió un fuerte impacto en la cabeza que le hizo perder la conciencia y sufrió dos paradas cardiorrespiratorias, una en el campo y otra cuando iba en camino hacia el hospital.

Nada más producirse el golpe, el entrenador del Colindres, Rafa de la Peña, que es licenciado en INEF, le realizó la reanimación boca a boca y una aficionada que se encontraba viendo el partido en la grada y es estudiante de Enfermería trató de reanimarlo hasta que llegó la Unidad de Soporte Vital Avanzado.

Raúl Ramírez había nacido en Santoña el 1 de enero de 2006. Desde pequeño mostró su pasión por el fútbol, especialmente por la portería. Formado en la EMF Colindres, fue escalando categorías hasta consolidarse en el primer equipo, donde ya se había convertido en un referente a pesar de su juventud.