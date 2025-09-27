Sorloth debió ser expulsado por celebrar con la afición el gol del empate en el derbi madrileño

Atlético

Sorloth se salvó de la expulsión en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El delantero del Atleti se subió a las vallas y festejó con la grada el gol del empate (2-2) al filo del descanso, algo que, según el reglamento, está castigado con cartulina amarilla.

Alberola Rojas, sin embargo, no penalizó esta acción pese a que Sorloth estuvo unos cuantos segundos abrazándose con la hinchada. De haber visto la amarilla correspondiente, el noruego tendría que haber sido expulsado, ya que ya había visto una cartulina unos minutos antes.

SORLOTH SE VUELVE LOCO CON LA GRADA 🔴⚪️#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/KRjsm6fZMz — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 27, 2025

Sorloth empató un derbi de lo más vibrante instantes antes del tiempo de descanso. El delantero conectó un cabezazo perfecto tras un centro medido de Koke y batió a Courtois para poner el 2-2. Fruto del delirio, en un gol muy importante para él, acudió al encuentro con la afición y se abrazó con numerosos hinchas.

El Atlético se había adelantado en el inicio con el gol de Le Normand tras un pase de Giuliano Simeone. Sin embargo, el Real Madrid le dio la vuelta al choque con dos tantos de Mbappé y Güler, mientras que el derib se fue al descanso con tablas en el marcador por la diana de Sorloth.