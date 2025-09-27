Los 11 países que votaron a Lamine Yamal como primero en el Balón de Oro: de España a Irán

Lamine Yamal junto a Raphinha en la gala del Balón de Oro 2025 Mohammed Badra EFE

La revista France Football detalló este sábado los votos del Balón de Oro y reveló que Ousmane Dembélé venció con una gran ventaja al joven Lamine Yamal gracias a una amplia mayoría de primeras posiciones.

Dembélé acumuló 1.380 puntos frente a los 1.059 del barcelonista, una diferencia de 321 puntos sustentada en que 73 de los cien periodistas lo colocaron como mejor jugador del año.

La votación mostró además que los dos grandes favoritos concentraron el 85% por ciento de los primeros puestos, aunque otros nombres como Vitinha y Mohamed Salah figuraron varias veces en el Top 1, según las hojas de voto.

El periodista representante de España, Alfredo Relaño, incluyó a Lamine Yamal en su primer puesto. En su Top 5, además de la joya del FC Barcelona estaban Vitinha, Dembélé, Salah y Raphinha, en esa secuencia concreta.

Raphinha, que parecía también estar entre los favoritos, solo alcanzó el quinto lugar y sumó 620 puntos, por detrás de Vitinha con 703 y de Mohamed Salah que totalizó 657 en el recuento final hecho público por la organización.

La publicación anunció los votos en sus redes un día antes de sacar la revista, mostrando el reparto país por país y dejando constancia de representantes como los de Marruecos, Brasil o Alemania que votaron por Lamine en primer lugar.

Emiratos Árabes Unidos, Guinea Ecuatorial, Irán, Túnez, Argelia, Polonia, Países Bajos e Italia fueron las otras naciones que, junto a las cuatro antes mencionadas, apostaron por Lamine Yamal como su ganador.

Los 11 periodistas que dieron ganador a Lamine Yamal Osama Al Amiri (EAU) Siamak Rahmani (Irán) Abdelssalam Dhaifallah (Túnez) Yazid Ouahib (Argelia) Alfredo Relaño (España) Karl-Heinz Feld (Alemania) Kléber Machado (Brasil) Maciej Iwanski (Polonia) Frans van den Nieuwenhof (Países Bajos) Paolo Condò (Italia) Fernando Abeso (Guinea Ecuatorial)

El podio masculino quedó formado por Dembélé, Lamine y Vitinha, con la presencia de figuras como Achraf Hakimi, Kylian Mbappé y Scott McTominay entre los jugadores que también recibieron algún voto en primer lugar.

Con apenas dieciocho años y dos meses, Lamine Yamal se convirtió en el finalista más joven del Balón de Oro y añadió su segundo Trofeo Kopa, siendo ahora el primer jugador en lograr ese doblete en la categoría sub21.

El balance histórico recuerda que el más precoz en ganar el premio sigue siendo Ronaldo Nazario, que en 1997 alcanzó el título con 21 años vistiendo al Inter de Milán tras su gran temporada en el Barcelona.

El premio femenino, más apretado

En la rama femenina la contienda estuvo más ajustada: Aitana Bonmatí sumó 506 puntos frente a los 478 de Mariona Caldentey y superó a la inglesa Alessia Russo, tercera con 420, en una votación que destacó la presencia de figuras consagradas.

Alexia Putellas acabó cuarta con 388 puntos; mientras que Chloe Kelly y Patricia Guijarro completaron el Top 6.