Escupitajos y cervezas: la afición del Atleti vuelve a vandalizar la placa de Courtois en el Metropolitano antes del derbi

La afición del Atleti vuelve a vandalizar la placa de Courtois en el Metropolitano

La figura del portero del Real Madrid con pasado colchonero sigue siendo objeto de los ataques de los hinchas rojiblancos.

Un derbi más, la placa de Thibaut Courtois en el Metropolitano ha sido vandalizada por los aficionados del Atlético de Madrid.

Ya es casi una tradición antes de los partidos contra el Real Madrid en el feudo rojiblanco, como se comprobó por enésima vez.

En esta ocasión, las cámaras de El Chiringuito captaron a algunos hinchas del Atleti lanzando escupitajos y derramando cerveza sobre la placa que conmemora los más de 100 partidos que jugó Courtois durante su etapa en el club rojiblanco (2011-2014).

La placa de Courtois en el Metropolitano ha sido vandalizada repetidamente desde 2018, cuando el portero belga fichó por el Real Madrid. En 2022 fue arrancada completamente tras unas polémicas declaraciones.

La primera visita de Courtois al Metropolitano como jugador del Real Madrid marcó el punto de no retorno. Los incidentes comenzaron antes del partido: su placa del Paseo de Leyendas (otorgada por jugar más de 100 partidos) apareció cubierta de ratas de peluche, escupitajos y basura.

Durante el partido, recibió una lluvia de ratas de peluche cuando se acercó a su portería. La afición le dedicó insultos y expresiones de desprecio durante todo el encuentro. Courtois posteriormente reflexionó sobre este episodio: "Entiendo que verme jugar con el rival puede doler, pero en algunos momentos se pasaron".

El 'mecherazo' de 2024

El episodio más grave ocurrió el 29 de septiembre de 2024 durante el derbi que terminó 1-1. Tras el gol de Militão en el minuto 64, Courtois celebró dirigiéndose a la grada y haciendo gestos. Los ultras del Frente Atlético comenzaron a lanzar objetos: mecheros, botellas y otros proyectiles.

Courtois recogió los objetos y se los mostró al árbitro Mateo Busquets Ferrer, que suspendió el partido durante 17 minutos tras lanzar varias advertencias por megafonía. Al tiempo, se escuchaban cánticos de "Courtois muérete" desde la grada.

Koke y Simeone se dirigieron a la zona radical para pedir calma a su afición. Simeone tuvo un intercambio tenso con Courtois y tras el partido le señaló como provocador. El partido se reanudó con la amenaza de suspensión definitiva si continuaban los lanzamientos.

El Atlético fue sancionado con 45.000€ de multa y cierre parcial del Fondo Sur durante tres partidos (sectores 127-133). Un aficionado fue expulsado de por vida del estadio tras ser identificado por la policía y el club prohibió el uso de pasamontañas y elementos para ocultar la identidad.

Los incidentes han trascendido lo deportivo, convirtiéndose en un problema de seguridad recurrente que ha llevado a sanciones y medidas disciplinarias tanto para el club como para aficionados individuales.