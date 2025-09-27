La alineación titular del Real Madrid contra el Atlético en la jornada 7 de La Liga

Atlético

Real Madrid

Sorpresón en el once del Real Madrid. Xabi Alonso apuesta por la titularidad de Jude Bellingham, que tuvo minutos en sus dos últimos partidos. El 'sacrificado' será Mastantuono. El Atlético de Madrid recibe al equipo blanco en el Metropolitano con ambos equipos en situaciones muy dispares en La Liga.

Mientras que el equipo blanco manda en la clasificación con puño de hierro y con un pleno absoluto de victorias, el Atlético está encontrando muchos más problemas en estos primeros compases de la temporada.

Simeone respira tras la victoria ante el Rayo Vallecano (3-2) el pasado miércoles, donde su equipo remontó en los minutos finales gracias al 'hat-trick' de Julián Álvarez. El delantero argentino marcó los tres goles del Atlético, incluido el de la victoria en el minuto 88 con un potente disparo desde fuera del área.

Para Xabi Alonso será su primer derbi madrileño en el banquillo del Real Madrid tras su llegada este verano. Alonso ha conseguido imprimir un estilo de juego reconocible en pocas semanas, con un equipo trabajado tácticamente y que defiende con mayor intensidad. Los resultados son inamovibles y los blancos son líderes.

El derbi puede dejar al Atlético muy tocado en el caso de que caiga con el Real Madrid. En caso de derrota, los de Simeone quedarían a 12 puntos del eterno rival, una diferencia muy complicada de levantar como para pensar en reengancharse a la pelea por el título.

Bellingham, titular

En la portería no hay ninguna duda de quién saltará al campo. Courtois sigue siendo inamovible y Lunin aún no ha podido debutar esta temporada. El belga ha realizado intervenciones de mérito esta temporada y regresa a un ambiente hostil, un lugar que fue su casa durante temporadas pasadas.

Xabi Alonso apuesta por una defensa de cuatro en la que Carvajal y Carreras estarán en los laterales. El capitán sería titular, ya recuperado para la causa, mientras que Carreras está a un nivel tan alto que ahora mismo resulta imposible sacarlo del once.

La pareja de centrales formada por Militao y por Huijsen apunta alto. Se compenetran bien y además cuenta con la salida del balón perfecta que otorga Huijsen.

En el centro del campo aparecían dudas mientras que Xabi Alonso no quería desvelar sus cartas. La incógnita era la posible entrada de Bellingham, que finalmente se ha confirmado y se sumará al triángulo formado por Tchouaméni, Valverde y Güler.

En la punta de ataque parece estar todo más claro. Para no alimentar el 'caso Vinicius' y dado el buen rendimiento del brasileño en el último partido, su presencia en el once inicial parece estar garantizada. Tendrá que lidiar con el clima hostil con el que se encontrará.

Con Franco Mastantuono en el banquillo para dar paso a Bellingham, el otro fijo es Mbappé. El jugador más en forma de este Real Madrid que será una gran amenaza para los colchoneros.

Posibles alineaciones:

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Sörloth y Julián Alvarez.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Güler, Vinicius y Mbappé.