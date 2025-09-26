Simeone vs Alonso: un derbi con momentos y necesidades muy distintas, pero con la misma presión de siempre

Uno tiene 48 derbis a sus espaldas. El otro se bautizará este sábado en el Metropolitano. Diego Pablo Simeone y Xabi Alonso se ven las caras en un duelo entre el Atlético de Madrid y Real Madrid que puede ser determinante en el devenir del campeonato. Especialmente para los colchoneros.

Un derbi siempre es diferente. Acostumbra a dejar atrás las rachas y las dinámicas previas. Cuando los futbolistas rojiblancos y blancos se ven las caras sobre el verde, todo queda a un lado para vivir una batalla frenética de 90 minutos. Es uno de los partidos del año.

El de este sábado tendrá un cariz especial. Por primera vez, el 'Cholo', uno de los mejores entrenadores de la última década, se verá las caras con el llamado a liderar a la nueva camada de técnicos: Xabi Alonso.

El vasco ya conoce de sobra la presión que ejerce sobre el rival la afición del Metropolitano. Lo ha vivido en innumerables ocasiones. Pero esta vez será diferente. No podrá rebelarse a las adversidades desde el terreno de juego. Tendrá que transmitírselo a sus hombres desde la banda.

Será su primera prueba de fuego. El momento en el que se le evaluará con nota. Y es que Alonso ha aterrizado en el club más prestigioso del mundo para ganar este tipo de partidos. Tendrá ante sí también el reto de ganar por primera vez en su carrera a Simeone (un empate y una derrota).

Luces y sombras

El derbi madrileño se juega en la séptima jornada del campeonato. Queda toda la temporada por delante. Sin embargo, el duelo se presenta vital para el Atlético de Madrid. Y es que, una derrota le dejaría a 12 puntos de su eterno rival con sólo 21 jugados. Sería decir adiós a La Liga en septiembre.

Desde la llegada de Diego Simeone al banquillo del Atlético de Madrid, hace más de trece años, su equipo nunca encaró un derbi contra el Real Madrid dentro de las primeras 15 jornadas de una temporada a tanta distancia suya, nueve puntos.

No hay comparación con ningún otro derbi que se disputó a estas alturas, incluso más allá, en toda la era Simeone con nueve puntos de diferencia del equipo blanco sobre el rojiblanco. Y sólo uno si se amplía la muestra a toda la primera vuelta, en la decimoséptima cita del curso 2021-22, la rebasa con diez puntos de distancia.

Ahora, los de Simeone llegan a la cita contra el Real Madrid con muchas dudas. Suman nueve puntos de 18 posibles y tan solo han dejado buenas sensaciones contra el Villarreal, al que ganaron 2-0. Se han dejado puntos con Espanyol, Elche, Alavés y Mallorca. Rivales inferiores sobre el papel.

Simeone protesta una acción contra el Mallorca. REUTERS

Cerca estuvieron también de llevarse un duro varapalo en la última jornada. Ganaron 3-2 al Rayo Vallecano, pero lo hicieron fruto de una genialidad de Julián Álvarez. Perdían 1-2 en el 80 y el argentino salió al rescate en el 88' para culminar la remontada.

Si el Atlético de Madrid navega en un mar de dudas, todo lo contrario ocurre en el equipo de Chamartín. El Real Madrid viaja a velocidad de crucero y ha ganado sus seis primeros partidos de Liga. Algo que únicamente ha replicado cinco veces (58-59, 61-62, 68-69, 87-88 y 22-23).

Han marcado 14 goles y tan solo han encajado tres. Unos números que explican a la perfección cómo Xabi Alonso le ha dado un lavado de cara a su equipo. Este Madrid es mucho más compacto en defensa y está recuperando su voracidad goleadora que siempre le ha caracterizado.

Las estrellas del derbi

Simeone y Alonso buscarán plantear de la mejor manera posible el partido, pero todas las miradas estarán puestas en Julián Álvarez y Kylian Mbappé. Dos futbolistas diferenciales y que llegan a la cita en un buen momento de forma.

Julián ha sido el último en sumarse. El argentino marcó en el debut contra el Espanyol, pero bajó su rendimiento en los siguientes partidos e incluso tuvo algunos problemas físicos en las últimas jornadas. La afición le exigió más, le pidió responsabilidades, y salió al rescate con un hat-trick portentoso.

Primero con un zurdazo de primeras, el segundo siendo un cazagoles atento al balón muerto en el área y el tercero fue una obra de arte. Un latigazo en el 88' desde fuera del área, con la pierna mala, y que provocó el éxtasis en el Metropolitano.

El argentino querrá confirmar su cambio de dinámica e intentar recortar distancias en el pichichi con Mbappé. Al francés se le están cayendo los goles del bolsillo y está firmando sus mejores partidos con la camiseta del Real Madrid.

Mbappé celebra un gol con el Real Madrid. REUTERS

Ha visto puerta en cinco de las seis primeras jornadas de Liga. Suma tres dobletes entre todas las competiciones y se ha erigido como el gran líder del Real Madrid. También se siente como tal, algo muy importante para que saque su mejor versión.

El galo tendrá además ganas de reivindicarse. El curso pasado se perdió el partido en el Metropolitano por lesión y este año llega pletórico. Le ha cambiado mucho la vida a Mbappé. Raro sería si se marcha del derbi de vacío.