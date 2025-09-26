Siguen los problemas en el Barça: Joan García y Raphinha se unen a la plaga de lesiones

No paran las malas noticias en el FC Barcelona. El conjunto azulgrana está llenando su enfermería y los últimos en caer han sido Joan García y Raphinha. Ambos fueron titulares anoche contra el Oviedo, pero estarán varias semanas lejos de los terrenos de juego.

La situación más delicada la tiene el portero catalán, quien se lesionó en el Tartiere a pesar de jugar los 90 minutos. Sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda y este sábado pasará por quirófano.

El tiempo de baja para Joan García está estimado entre cuatro y seis semanas. Es decir, tiene muy complicado llegar a El Clásico del Bernabéu que se celebra justo en un mes. Además, no podrá jugar este domingo contra la Real Sociedad, el miércoles frente al PSG ni el duelo ante el Sevilla antes del parón internacional.

Por su parte, Raphinha volverá justo tras el parón por selecciones. El brasileño fue sustituido en el minuto 65 con empate en el marcador, algo que hizo saltar las alarmas. Flick dijo en primera instancia que estaba bien, pero las pruebas le han detectado una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho.

Es baja para Real Sociedad, PSG y Sevilla. Regresará, si todo va bien, en el compromiso del sábado 18 de octubre contra el Girona. Justo en la semana previa al trascendental duelo frente al Real Madrid.

La enfermería

Joan García y Raphinha han sido los últimos en unirse a una lista de lesiones que está siendo un quebradero de cabeza para Hansi Flick. Además de la conocida de Ter Stegen, estos días cayeron en el dique seco Fermín y Gavi.

Este último, también con problemas en el menisco, estará alejado del verde durante los próximos cinco meses. Por su parte, Fermín progresa de forma correcta en su recuperación y debería estar al 100% tras la vuelta de las selecciones.

La única buena noticia de las últimas horas la han protagonizado Balde y Lamine Yamal. Ambos llevaban varios partidos fuera de la dinámica, pero este viernes se entrenaron junto al resto de sus compañeros y todo apunta a que jugarán contra la Real Sociedad.

Se le acumulan los problemas a Flick. El teutón, que vive cada partido como una final para no descolgarse del Real Madrid en la batalla por el título, sigue haciendo encaje de bolillos para amoldar todas sus piezas en cada partido.

Ahora afronta un nuevo reto, especialmente en la portería donde tendrá que echar mano de nuevo de Szczesny. El polaco rindió bien el curso pasado, pero Joan García había demostrado estar un paso por delante.