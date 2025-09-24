Real Oviedo - Barça, La Liga: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol

El FC Barcelona visita al Real Oviedo este jueves 25 de septiembre, a las 21:30 (hora peninsular), en el Estadio Carlos Tartiere. El choque corresponde a la sexta jornada de La Liga.

El duelo se presenta como una gran fiesta para el conjunto asturiano, ya que vuelve a medirse en casa a los culés en su vuelta a Primera División tras 24 años de ausencia. Ya se midió el Real Oviedo al Real Madrid también en este inicio de competición.

El partido llega en un contexto diferente para ambos equipos. El Real Oviedo, dirigido porVeljko Paunović, necesita sumar con urgencia tras acumular solo una victoria y cuatro derrotas en este arranque. Los carbayones están en los puestos bajos de la tabla con apenas tres puntos en cinco jornadas.

Por su parte, el Barcelona aterriza en Oviedo con la presión de no poder fallar para seguir la estela del Real Madrid en la carrera por el título. Los de Hansi Flick mantienen una racha invicta en el presente campeonato, con cuatro victorias y un empate, aunque la brecha con el liderato se ha agrandado ya a los cinco puntos.

El conjunto blaugrana afronta el choque con importantes bajas. No estarán disponibles Lamine Yamal, Alejandro Balde, el portero Marc-André Ter Stegen ni Fermín López, todos ellos lesionados.

Sin embargo, la ausencia más significativa es la de Gavi, que ha sido sometido recientemente a una operación que le tendrá varios meses apartado de los terrenos de juego.

¿Cuándo es el partido de La Liga entre el Real Oviedo y el Barcelona?

El duelo entre los asturianos y los catalanes se disputa este jueves 25 de septiembre a partir de las 21:30 hora peninsular. En México serán las 13:30, mientras que en Argentina las 16:30.

¿Dónde se juega el partido de La Liga entre el Real Oviedo y el Barcelona?

El partido entre el Real Oviedo y el Fútbol Club Barcelona se jugará en el estadio Carlos Tartiere. El feudo, que está ubicado en la ciudad de Oviedo, cuenta con capacidad para unos 30.500 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de La Liga entre el Real Oviedo y el Barcelona?

En España, el partido correspondiente a la jornada 6 de La Liga entre el Real Oviedo y el FC Barcelona se podrá ver a través de DAZN. También por todos los operadores que cuenten con el paquete de fútbol.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.