La llamativa expedición de Lamine Yamal para el Balón de Oro: vestidos de Dolce & Gabbana y un DJ para la fiesta

El jugador del FC Barcelona se levó un séquito de 20 personas de su círculo más íntimo a París y tiene un festejo privado preparado por si gana el galardón.

Lamine Yamal cree firmemente en sus opciones para llevarse este lunes el Balón de Oro. El joven futbolista del FC Barcelona se bate en duelo con Ousmane Dembélé por llevarse el reconocido galardón individual, y si consigue salir ganador de esta carrera habrá una fiesta por todo lo alto. [Siga en directo la gala del Balón de Oro]

Lamine Yamal se ha llevado una expedición de unas 20 personas a París tan sólo para acompañarle en la gala. Sus seres queridos y su círculo más íntimo van a seguir de cerca la gala del Balón de Oro y apoyarán al internacional español en un día muy importante para él.

No ha escatimado en gastos el joven talento del Barça. Todos los integrantes de esta expedición se han plantado en París vestidos a juego con trajes hechos a medida de la reconocida firma Dolce & Gabbana.

De hecho, el padre de Lamine Yamal lleva ya un par de días en París a modo de 'avanzadilla' para preparar todo lo relativo a este posible festejo si el futbolista culé termina alzándose con este galardón individual.

Yamal ha incluido dentro de su comitiva de festejos a un DJ para que pueda sonar su música preferida en esta fiesta.

Lamine sueña con llevarse de vuelta a casa el Balón de Oro y, de paso, convertirse en el futbolista más joven de la historia en alzarse con este torneo.