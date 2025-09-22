Lamine Yamal se consagra como el mejor joven y se lleva el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo, Lamine Yamal se llevó el Trofeo Kopa, el galardón que le reconoce como el mejor futbolista joven del mundo en el último año natural.

Con la vista todavía puesta en llevarse el 'premio gordo' con el Balón de Oro, el Trofeo Kopa fue el que abrió boca en esta gala de la 69 edición del Balón de Oro.

Lamine Yamal celebra un gol con la selección española. REUTERS

Con apenas 18 años se llevó a casa su segundo Trofeo Kopa, aunque quizás este le sepa a menos que el conseguido el año pasado. No en vano, es el primer jugador que consigue revalidar este título, algo que no puede suceder por ejemplo en el Golden Boy.

El internacional español se impuso en la votación a Doué, el joven talento del Paris Saint-Germain, que se presentaba como su gran enemigo. También estaban nominados su compañero Pau Cubarsí, Ayyoub Bouaddi (Lille), Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid), Lewis-Skelly (Arsenal), Estevao (Palmeiras/Chelsea), Rodrigo Mora (Oporto), Kenan Yildiz (Juventus) y Joao Neves (PSG).

"Es un orgullo estar aquí otra vez. Agradecer al Barcelona y a la selección. También a mi familia. No quiero olvidarme de mis compañeros, como Cubarsí y Raphinha, que también los podemos ver aquí", ha asegurado al subir al estrado.

"No sé si estoy listo para el gran trofeo (se ríe). A lo mejor nos vemos luego", bromeaba antes de retirarse con su primer premio de la noche, y quizás no el único.

España domina el Trofeo Kopa

En este último año Lamine Yamal ha seguido creciendo exponencialmente como futbolista. La victoria del Paris Saint-Germain en la Champions League ha tenido mucho peso a la hora de elegir a Dembélé como el ganador del Balón de Oro, pero Lamine también ha sumado títulos a su palmarés.

Campeón de Liga, Copa del Rey y Supercopa de España, estos logros con el Barça le han servido para centrar buena parte de las miradas del fútbol internacional.

En todos y cada uno de estos torneos, Lamine fue decisivo. Su desborde desde la banda, su incesante forma de encarar a los rivales y de asociarse con los compañeros, y también su olfato de gol, le han convertido en uno de los referentes del panorama actual.

Es el cuarto Trofeo Kopa que se adjudica el fútbol español desde que este galardón viera la luz en 2018. Ese primer año fue Kylian Mbappé el joven que se adjudicó el premio, pero desde entonces España ha brillado en el descubrimiento de talento.

En 2021 Pedri se alzó con este Trofeo Kopa, y al año siguiente recogió el testigo su compañero de equipo Gavi. Tras el reconocimiento a Bellingham en 2023, Lamine Yamal se vistió de gala el año pasado para recibir el premio, lo mismo que en este 2025.