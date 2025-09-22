El enfado de Bordalás con Ferran Torres por decir que el Getafe "no propone nada": "Es una falta de respeto"

Barcelona

Getafe

Los ánimos terminaron encendidos en el estadio Johan Cruyff. José Bordalás, técnico del Getafe, mostró su enfado tras la derrota de su equipo por lo que consideró una falta de respeto tras las declaraciones que hizo a pie de campo Ferran Torres.

El entrenador del conjunto madrileño reprochó la apreciación del delantero culé, autor de dos goles, al entender que decir que el Getafe "no propone nada" menosprecia el trabajo táctico y físico que caracteriza a su conjunto en cada cita liguera.

En palabras de Bordalás: "Es una opinión muy ventajista porque la diferencia son 1.000 millones. El Barça es un equipo que tiene dos jugadores de un nivel altísimo por puesto, que puede combinar y hacer contras. Es una falta de respeto hacer ese comentario".

Aunque mostró su enfado, el técnico admitió la superioridad visitante y reconoció que el rival "ha golpeado" a su equipo en el primer tiempo, reconociendo que "ha sido superior" durante gran parte del encuentro disputado en Sant Joan Despí.

Antes, frente al micrófono de DAZN, esto fue lo que dijo Ferran: "Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos mucas veces no proponen nada e intentan hacer demasiadas faltas, en mi opinión, pero lo hemos encarrilado bien. No hemos empezado bien la segunda parte, pero lo importante es haber conseguido los tres puntos".

El delantero añadió que los jugadores del Barça están "acostumbrados" a enfrentare a equipos tan defensivos como el Getafe. "Muchas veces se nos encierran los equipos y tenemos que saber encontrar los espacios. Tenemos jugadores de mucha calidad que dan buenos pases y los hemos encontrado bien".

El choque quedó resuelto por la eficacia ofensiva del equipo de casa, que neutralizó al Getafe en la primera mitad con un doblete de Ferran que dejó el duelo muy encarrilado antes del intermedio y obligó a reordenar el planteamiento azulón.

Para el Barça, liderado por Pedri en la sala de máquinas, el partido sirvió para encadenar otra victoria y mantener la racha que consolida su posición en la tabla de La Liga.

El valenciano Ferran Torres fue el gran protagonista con un doblete, mientras que Dani Olmo firmó el tercer tanto que certificó el 3-0 final; el equipo azulgrana volvió a mostrar tener recursos sin su joven estrella Lamine Yamal.

Ferran Torres celebra su segundo gol contra el Getafe Reuters

El primer periodo tuvo su dosis de tensión: una entrada de Diego Rico sobre Jules Kounde desató una pequeña tangana, y Raphinha estuvo cerca de ver la segunda amarilla por empujar a un rival tras un lance del juego.

Tras la reanudación, Bordalás movió el banquillo con cambios como la entrada de Javi Muñoz y Domingos Duarte, que llevaron al Getafe a abrirse en ataque y crear ocasiones que obligaron al rival a reaccionar.

La expulsión del segundo entrenador del Getafe y la protesta del cuerpo técnico por la presencia de un espontáneo en el campo en el momento del tercer gol encendieron los últimos minutos.

Así, y más allá del enfado, la noche terminó con un Bordalás defendió su planteamiento habitual, recordó el triunfo ante Oviedo y reclamó que las protestas arbitrales "forman parte del juego", al tiempo que valoró el esfuerzo colectivo de sus jugadores pese al marcador adverso.