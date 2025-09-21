Piqué pierde los nervios con los árbitros en el último partido del Andorra: "Se acercó al asistente en actitud intimidatoria"

Gerard Piqué perdió los nervios con los árbitros en el último partido del Andorra FC en Segunda División. El colegiado De Ena Wolf, que dirigió el encuentro entre el club andorrano y el Mirandés que terminó con empate (1-1), dejó unas duras declaraciones en el acta que dejan en mal lugar al exjugador del FC Barcelona.

El trencilla refleja momentos de mucha tensión tanto de Gerard Piqué como de otros componentes del Andorra FC al término del choque.

"Una vez finalizado el encuentro, y estando en el túnel de vestuarios, se dirigió a mi asistente nº 1 D. Jaime Nogues Llorens a viva voz y de forma agresiva, con los siguientes términos: 'Sois unos sinvergüenzas'", empezó exponiendo el árbitro.

"Esta situación conlleva a que Gerard Piqué Bernabéu se aproximó a escasos centímetros del asistente número 1, a voz en grito y en actitud intimidatoria, realizando observaciones sobre las decisiones arbitrales", apuntó el colegiado.

De Ena Wolf recoge incluso graves insultos por parte de otro de los miembros del Andorra FC ya en el túnel de vestuarios: Asimismo, D. Carles Manso Rubio se dirigió al mismo asistente en los siguientes términos: 'Hijo de puta, hijo de puta'".

El colegiado Alonso de Ena Wolf escribe todavía un tercer episodio de lo más desagradable en la redacción del acta de este partido correspondiente a la sexta jornada de Segunda División.

"En ese momento, D. Jaume Nogues Llorens y D. Gerard Piqué Bernabéu se acercaron hacia mi persona, formulando objeciones arbitrales en tono amenazante. En concreto, D Jaume Nogues Llorens manifestó: 'Menuda vergüenza, no tenéis vergüenza', a viva voz, debiendo ser nuevamente apartado por la Policía.

Otros incidentes

Estos dos capítulos que recoge el árbitro del encuentro entre el Andorra y el Mirandés una vez terminado el partido, tuvieron también su antesala mientras que el encuentro se disputaba.

Así lo recoge el propio trencilla en otros apartados del acta, donde deja claro que hubo mucha tensión durante todo el día.

"En el minuto 69 el técnico Ortiz López, Daniel fue amonestado por el siguiente motivo: por desaprobar de forma persistente una de mis decisiones", escribió el árbitro sobre el entrenador del Andorra.

Incluso otro de los miembros del banquillo andorrano tuvo que abandonar el partido: "En el minuto 90+1, el encargado de material del FC Andorra, Daniel Soriano Carreño, fue expulsado por levantarse de su banquillo adicional y protestarme a viva voz una de mis decisiones".