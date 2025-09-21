Mbappé, alto y claro sobre quién es su apuesta para ganar el Balón de Oro: "Le apoyé desde el principio, es natural votar por..."

A escasas horas de que se celebre la gala del Balón de Oro, la incertidumbre acerca de qué jugador será el sucesor de Rodri es máxima a tenor de que France Football -a diferencia de años anteriores- no haya notificado al futbolista y a su club que va a alzarse con el prestigioso galardón.

Si bien Ousmane Dembelé y Lamine Yamal parten como los grandes favoritos para vivir una noche mágica en el Teatro de Châtelet, no se descarta alguna sorpresa como la de Mbappé, Vitinha, Pedri o Achraf.

De hecho, el jugador del Real Madrid ha concedido una entrevista al medio francés Telefoot para confesar qué futbolista merece ganar el Balón de Oro. "¿Lo merece Ousmane Dembélé?", le preguntó directamente el periodista. "Sí, para mí sí. Espero que gane. Lo apoyé desde el principio. Para mí era natural apoyarlo".

"Ya veremos cómo va, porque no depende de nosotros. Si dependiera de los jugadores... pero no depende de nosotros", añadió Kylian Mbappé.

"Después hubo algunos votos, creo, a Achraf Hakimi, así que ya veremos. Espero también que tenga una buena clasificación. Sería genial para los defensores mostrarles que el fútbol es para todas las posiciones y él tuvo una temporada histórica", puso en valor el delantero francés.

Sobre el que no ha querido decir nada ha sido sobre el tercer candidato al máximo galardón del fútbol a nivel individual, Lamine Yamal: "Muy buen jugador, pero del Barcelona, no podemos decir nada, pero muy buen jugador", se limitó a decir entre risas.

Mbappé y Dembelé, en un entrenamiento con Francia. Reuters

La temporada de Dembélé con el PSG le coloca con cierta ventaja sobre la estrella azulgrana. El club parisino promete darse un baño de oro el próximo 22 de septiembre con Luis Enrique como favorito a mejor entrenador y Donnarumma también a mejor portero.

El póker de premios individuales para el PSG se podría completar con el Trofeo Kopa a mejor jugador sub21, con la candidatura de Doué entre las más fuertes. Sin embargo, ahí sí parece que Lamine Yamal, que ya se lo llevó en 2024, tiene las de ganar.

En el último parón de selecciones, el actual campeón del Balón de Oro, Rodri también manifestó tener la misma opinión que Mbappé: "El PSG ha sido el equipo de la temporada. Sería difícil pensar en no dárselo a un jugador de ese equipo".

"También me alegro mucho por Luis, Fabián y muchos otros compañeros. Por simpatía me encantaría que fuera Lamine o Pedri, pero por méritos deportivos o la temporada en sí quizá Ousmane o Vitinha, por ejemplo", manifestó.