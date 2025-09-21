Un espontáneo con la bandera de Palestina irrumpe en el terreno de juego durante la acción del tercer gol del Barça
El segundo entrenador del Getafe, Patri Moreno, fue expulsado tras recriminarle a Ricardo de Burgos Bengoetxea que el gol de Dani Olmo no debió subir al marcador por la presencia del aficionado.
Barcelona
La guerra entre Israel y Palestina se ha trasladado también al fútbol español durante el partido que ha enfrentado al Barça ante el Getafe en la jornada 5 de La Liga. En la segunda parte, un espontáneo saltó al terreno de juego del estadio Johan Cruyff con la bandera de Palestina.
A pesar de que la jugada no transcurrió donde se encontraba el aficionado, Dani Olmo marcó el gol de la sentencia (3-0), una acción que terminó provocando la indignación en el banquillo del conjunto azulón.
Patricio Moreno, el segundo entrenador del Getafe y mano derecha de Bordalás, fue expulsado después de haber protestado de forma ostensible que el gol no debió subir al marcador por la presencia del espontáneo.
El miembro del cuerpo técnico del conjunto azulón vio la cartulina roja y se marchó directamente al vestuario sin terminar de ver los últimos minutos del encuentro, mientras De Burgos Bengoetxea señalaba el centro del campo para que el juego se reanudara con el gol de Dani Olmo subiendo al marcador.