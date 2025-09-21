La decisión que dinamita la gala del Balón de Oro: el clásico entre el Marsella y el PSG se jugará mientras se celebra el evento

La disputa del partido más importante en Francia, el clásico que enfrenta al Olympique de Marsella ante el Paris Saint-Germain, está trayendo cola a tenor de las decisiones que está tomando la LFP (Ligue de Football Professionnel) debido a las condiciones meteorológicas que están sacudiendo al sureste del país.

Si bien el partido estaba programado para que se disputara el domingo, la alerta naranja por inundaciones llevó a la Liga de Fútbol Profesional a aplazar el encuentro al lunes 22 de septiembre a las 20 horas.

Un horario que condicionará a los aficionados franceses ya que una hora más tarde dará comienzo la gala del Balón de Oro en el ya conocido Teatro de Châtelet, en la ciudad de París.

El PSG, que aspira a ganar el premio al mejor jugador, mejor entrenador, mejor equipo y mejor jugador joven, no podrá recibir de primera mano los trofeos.

Achraf, Vitinha, Fabián, Nuno y Kvaratskhelia, que figuraban entre los 30 finalistas para el Balón de Oro, no acudirán a la gala y deberán disputar el Clásico contra el Olympique de Marsella.

Le Classique @OM_Officiel - @PSG_inside reporté au lundi 22 septembre à 20h00.



En raison des fortes intempéries prévues sur la région marseillaise, la rencontre Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain, comptant pour la 5e journée de @Ligue1 et prévue ce soir, a été reportée… — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 21, 2025

No obstante, quien sí estará en la capital francesa será Ousmane Dembelé, candidato a coger el relevo de Rodri Hernández y alzarse con el galardón más importante para un futbolista profesional.

Y es que el delantero francés se encuentra lesionado tras sufrir una lesión severa en el isquiotibial derecho durante el partido entre Ucrania y Francia disputado el 5 de septiembre.

La hoja de ruta de la LFP

La prudencia que había mantenido hasta el momento la LFP a la espera de que las tormentas, esperadas en la ciudad de Marsella durante el domingo por la tarde, hicieran acto de presencia en la zona de Vélodrome, donde se sitúa el estadio del segundo clasificado de la Ligue 1.

Durante la jornada matutina del sábado se emitió una alerta naranja que supone uno de los niveles más altos de vigilancia en el marco de las precipitaciones.

#VigilanceOrange 🟠 #OMPSG Information importante :

Annulation du match OM-PSG ce dimanche 21 septembre 2025 pic.twitter.com/tGXV2R95M6 — Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (@Prefet13) September 21, 2025

De hecho, las autoridades francesas habían avisado a la población a estar en alerta durante todo el día y el día y la hora fijado para la disputa del Clásico peligró por la noche.

La Liga de Fútbol Profesional se ha amparado, para dictaminar la nueva fecha, en el artículo 548 de su reglamento, que estipulaba que si un partido se suspendía por condiciones meteorológicas, debía jugarse al día siguiente, siempre y cuando las temperaturas lo permitieran.