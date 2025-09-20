La declaración íntegra del hijo de Negreira: "El Barça mintió en Hacienda para desligarse de mi padre y me usó como pretexto"

Javier Enríquez Romero, hijo del ex vicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira, aseguró que el FC Barcelona mintió ante Hacienda para devincularse del dirigente del Comité Técnico de Árbitros y le usó "como pretexto".

El FC Barcelona había asegurado en la Agencia Tributaria que Javier Enríquez era "la persona de contacto de la sociedad Dasnil 95", empresa que cobró el grueso de los 7,5 millones de euros.

Sin embargo, el hijo de Negreira lo desmiente por completo. "Cuando lo vi, no me lo creía", afirmó. También desmonta la explicación de Joan Laporta sobre sus informes y se desliga de los negocios del FC Barcelona con su padre.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la declaración íntegra de Javier Enríquez ante la jueza Alejandra Gil en el Juzgado de Instrucción nº1 de Barcelona el pasado jueves.

El hijo de Negreira describió a su padre como "una persona autoritaria y agresiva" y aseguró que se cogió "un gran cabreo" cuando se enteró de la relación comercial que mantenía el FC Barcelona con la mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio entre 1993 y 2018.

Desligó por completo los pagos del FC Barcelona a su padre con sus informes, por los que cobró sólo 70.000 euros y que lo facturó a través de Soccercam, una empresa suya.

"Desconocía que facturó millones de euros al FC Barcelona", afirmó ante la magistrada a preguntas de Fiscalía. También confesó que su padre le dijo en varias ocasiones: "No puedo trabajar con ningún club porque soy el vicepresidente del CTA".

Por ello, según Enríquez Romero, era al menos "poco ético" que su padre cobrara millones de euros del FC Barcelona durante 18 años.

La declaración del hijo de Negreira apuntala la acusación de corrupción deportiva al FC Barcelona y a Negreira. Además, desmiente la versión ofrecida por Joan Laporta y el club públicamente.

El actual presidente del FC Barcelona declarará el próximo mes de diciembre y los hechos relatados por Enríquez Romero le ponen una situación delicada.

Laporta podría pasar a ser investigado por falso testimonio si mentiene lo dicho en la rueda de prensa en la que posó con cajas e informes realizados por el hijo del exvicepresidente del CTA.

El hijo de Negreira está investigado por los pagos de más de 8 millones de euros que realizó el FC Barcelona a las empresas administradas por él y por el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Los delitos de los que se le acusan al FC Barcelona, Negreira y al resto de investigados son corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, cohecho, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

En su declaración ante la instructora del caso Negreira, Javier Enríquez Romero sólo contestó a las preguntas de Fiscalía y de su defensa.

EL ESPAÑOL publica en exclusiva todas las respuestas del hijo del exvicepresidente del CTA en sede judicial.

Respuestas a Fiscalía

"Nilsad, S.C.P. era una sociedad creada por José María Enríquez Negreira en el 2005".

"Yo era socio en un 5 % exclusivamente para evitar la unipersonalidad".

"La actividad de esa entidad era similar a la de Dasnil 95, S.L., consistente en la prestación de servicios deportivos".

Sobre su vinculación con las empresas de su padres

"No me encargaba de la gestión de esa entidad, que correspondía exclusivamente a mi padre".

"No he cobrado de dicha entidad, y desconocía que facturó millones de euros al Fúbol Club Barcelona".

"Desconocía que facturó millones de euros al FC Barcelona"

"Las escasas cantidades que puede figurar haber percibido se le transferían para compensar el coste fiscal que a efectos de su IRPF derivaba de ser beneficiario de una parte de mis participaciones".

"En Dasnil 95, S.L. figuraba como administrador, pero era un cargo ficticio. Aunque figuraba como tal, no ejercía el cargo. Era una sociedad gestionada por mi padre".

Figuró como administrador "en dos etapas": "del 2000 al 2002 y del 2004 a diciembre de 2018, aunque la formalización de mi cese ante Notario se produjo en febrero de 2019".

"No tenía ninguna función en dicha empresa. A partir del año 2000, los primeros trabajos que hice consistían en unos vídeos que hicieron para el CTA y para su director técnico Manuel Díaz Vega".

"Estos videos los facturé a través de Dasnil 95, S.L., por insistir mi padre en que lo hiciese así".

"No gestioné las cuentas bancarias de Dasnil 95. También facturé a través de Dasnil 95, por empeño de mi padre, el trabajo correspondiente al primer contrato que tuve como staff de la Selección de Luis Aragonés entre el 2004 y el 2006".

Sobre su empresa Soccercam

Soccercam, S.L. se constituyó cuando dejó "de jugar al fútbol", sobre el 2001. Su padre le "sugirió" crearla para tener "una entidad a través de la cual facturar".

Era dueño de la entidad al 100 % y su administrador único. No llevaba la administración y la contabilidad de la empresa, sin embargo.

A través de Soccercam ha facturado su trabajo a lo largo de los años, "con una excepción". En concreto, entre 2003 y 2005 se facturó al Fútbol Club Barcelona: "No tenía conocimiento en absoluto".

"Mi padre cobró del Barça a través de mi cuenta sin mi conocimiento"

"Se trata de algo que hizo mi padre sin mi conocimiento". El vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros lo hizo "a través de una cuenta en el BBVA en la que tenía poderes", la cual se cierra en 2006.

"Desconocía esa cuenta y las facturas giradas en ese período". Desde 2006, "yo soy el responsable de la administración de la entidad".

Soccercam, S.L. ha realizado trabajos que tenían por destinatario al Fútbol Club Barcelona entre 2012 y 2018, y que facturó "a través de Josep Contreras".

Cuando se comenzaron a realizar tales trabajos, sobre el 2013, el presidente era Sandro Rosell. Después prosiguieron en el mandato de Bartomeu.

Soccercam tenía entre su objeto social "la realización de asesoramiento deportivo". "Justifica los trabajos que realicé".

La información sobre árbitros en sus informes

Su trabajo para el FC Barcelona trataba de realizar "informes técnicos sobre los árbitros que iban a pitar al primer y al segundo equipo".

Enríquez Romero explica que los informes contenían también "un análisis de los partidos jugadas y un estudio de la corrección o no de las decisiones del árbitro".

Se adjuntaban vídeos a los mismos y contenían "una comparativa con los arbitrajes" que se realizaban, "sobre todo al Real Madrid", pero "también al Atlético de Madrid".

Los informes contenían "información personal" de los árbitros, pero que siempre era de "acceso público".

Se analizaba "el estilo de arbitraje, sus preferencias, el trato con jugadores, estadísticas de sus actuaciones (tarjetas, penaltis...)".

Cualquier elemento que se pudiera recabar "de redes sociales" se incluía también.

Por ejemplo, "en el caso de los árbitros andaluces se publicaba información abundante", por ejemplo, de "dónde entrenaban".

Esa parte personal también tenía "sentido y valor".

"Soy mental coach, lo que se puede hacer equivaler a psicólogo deportivo". Su objetivo era optimizar el rendimiento de los profesionales y generar bienestar.

Él considera que hay equipos, "como el FC Barcelona pero también el Real Madrid", a los que les interesa "el mejor rendimiento de los árbitros", pues tienen más situaciones en las que lo que les es favorable es que el árbitro esté acertado.

"Ponía los cumpleaños de los árbitros para que tuvieran algún detalle con ellos"

Se trata de información que, en todo caso, sirve "para estar preparado". Por ejemplo, "la fecha de cumpleaños de los árbitros, que en ocasiones ha supuesto, en una época, que algunos clubes tuvieran algún detalle con ellos".

Por los informes arbitrales que realizaba "no existía un precio unitario". Pactó con el directivo Contreras del FC Barcelona "una cifra de 70.000 € anuales".

"Mi interlocutor fue siempre el señor Contreras. Me decía cómo facturar y qué concepto poner en las facturas".

Informes en mano y un sitio privado

Los informes se los "entregaba impresos al señor Contreras", generalmente facilitándole también una copia para él.

Quedaban "en algún sitio cerca de su casa en Gavá o en las inmediaciones de su despacho en Barcelona", "siempre se entregaban en mano".

Además, Contreras le "pedía explicaciones" sobre su contenido, probablemente porque "quería demostrar con el Fútbol Club Barcelona que sabía de qué iban".

El paquete que entregaba constaba de" informes del primer equipo y del filial, junto con la hoja de estadísticas de decisiones". Luego, "Contreras facturaba al Fútbol Club Barcelona".

Puntualmente comenté mi labor con Albert Soler y con Bartomeu creo que pude hablar sobre ello en días de paritdo

"Puntualmente" comentó su labor con Albert Soler. "Con Bartomeu creo que no, aunque puedo haber cruzado algún comentario con él en días de partido".

También tuvo" trato con Gerard López", entrenador del segundo equipo, a quien conocía del Girona, y que le consta que "utilizaba los informes".

Enríquez Romero confirma que declaró ante la Policía, y que en esa sede manifestó percibir cantidades de "en torno a 6.000 o 7.000 euros al mes".

"Realizaba informes para todos los partidos que jugaba el Fútbol Club Barcelona".

No realizaba "informes sobre árbitros extranjeros", aunque sí en relación a partidos con equipos no españoles.

Como mínimo, se trataba de "dos informes semanales por los partidos de Liga (primer y segundo equipo), más los partidos de Copa, de Champions y amistosos".

En total, puede haber realizado "aproximadamente unos 800 informes entre 2013 y 2018". Eso supone "más de 1.600 documentos generados durante todos esos años".

Facturación indirecta al Barça

A partir de 2018, Contreras le empezó a comentar sus sospechas de que, "debido a la situación económica" del Fútbol Club barcelona, pudieran "rescindir la relación".

El hijo de Negreira asegura que para él, en cierta medida, "representó un alivio", porque "no estaba cómodo con la forma de trabajar", teniendo de interlocutor "a un señor mayor y siempre entregando los informes en mano".

Fue un alivio dejar de hacer informes, no estaba cómodo con la forma de trabajar

A él lo que le interesaba realmente era trabajar con el Fútbol Club Barcelona, y tuvo la sensación de que esta relación, tal y como funcionaba, "le interesaba más al señor Contreras".

Estos informes escritos piensa que Contreras los quería" para darse importancia". Finalmente, le convocaron a "una reunión con Òscar Grau" tras rescindirse la relación.

"La forma de pago la planteó Contreras". Éste siempre manifestaba lo que le decían del FC Barcelona.

"Contreras me dijo que debían facturar indirectamente para mantener el apellido Enríquez libre de cualquier sospecha". Para él, el ser hijo del Sr. Enríquez Negreira ha sido una molestia y le ha "condicionado y perjudicado". Esta forma de facturar, en todo caso, "fue una imposición".

El argumento que le dieron para esa facturación indirecta no le extrañó por el hecho de que su padre ya tuviera relación directa con el Fútbol Club Barcelona. "Desconocía esa relación", asegura el hijo del ex vicepresidente de los árbitros.

Mi padre me decía que no podía trabajar con ningún porque era vicepresidente del CTA

"Me parecía impensable por una cuestión de ética personal y el puesto de mi padre", afirma Javier Enríquez sobre la relación comercial de Negreira y el FC Barcelona.

"Mi padre me decía: 'No puedo trabajar con ningún club porque soy vicepresidente del CTA'".

"Conocí la relación de mi padre con el Fútbol Club Barcelona en 2021, con la Inspección de Hacienda, que se refería a los ejercicios de 2016 a 2019. Me pareció poco ético".

"Me cogí un gran cabreo", afirma el hijo del directivo arbitral. Luego, en diciembre de 2022, cuando le llamaron de la Cadena Ser, supo que "esa relación venía de mucho antes".

Respuestas a su abogada

"La administración, llevanza de impuestos, contabilidad... de Soccercam se llevaba desde la oficina de mi padre".

Siendo administrador de Dasnil 95, le pidieron que pasara "a firmar a la gestoría alguna cosa".

Su padre, de Dasnil 95 tenía "poderes y el control". Lo que vio "nunca le permitió saber las magnitudes de cantidades" que ha podido conocer ahora, como tampoco supo "de la relación que existía con el Fútbol Club Barcelona".

Sobre el dinero que cobró de la empresa de su padre

"Nunca cobré las nóminas que figuran percibidas por mí de Dasnil 95".

Preguntado por las transferencias a su favor que figuran realizadas desde Dasnil 95 o Nilsad en el informe de la Guardia Civil de noviembre de 2024, afirma que éstas pueden tener tres orígenes: trabajos suyos, dinero prestado por su padre o la compensación por el coste fiscal de tener participaciones.

"Pedí dinero que a mi padre, aunque luego ajustamos cuentas", explica. Esto sucedió despuñés de que le despidiera del Fenherbace. Tanto él como Luis Aragonés denunciaron la situación, sabiendo que el TAD les darían la razón y reconocieran los importes debidos a razón de "10.000 euros mensuales".

"No me beneficié de la relación de mi padre con el Barcelona"

"No me he beneficiado ni un euro de la relación de mi padre con el FC Barcelona".

"Figuro como autorizado en cuentas corrientes de Dasnil 95 y Nilsad, pero nunca las utilicé".

"Mi padre me pidió firmar en los bancos, generalmente cerca del domicilio del mismo, simplemente para poder abrirlas". Insiste en que no hizo uso de las cuentas, ni tuvo tarjetas, ni realizó transferencias.

El hijo de Negreira ha conocido de la operativa de una de las cuentas que concernían a la relación del Contreras con el Fútbol Club Barcelona, pero aseguro que "nunca" operó con esa cuenta.

"Mi padre me pidió firmar en los bancos para abrir cuentas"

"En la misma se cargaban, según he podido saber, determinados gastos personales de mi padre. Ese dinero, además, manifiesta que acabó en Dasnil 95, sin generarme ningún beneficio"

Reconoce haber visto en los informes de la Guardia Civil la referencia a determinados pagos a Concepción Díaz Hervella (secretaria de Negreira), y cree que pueden tener que ver "con el accidente grave de coche" que sufrió su padre, ya que "coincide temporalmente con esos movimientos".

"Nunca contacté ni tuve relación con el Fútbol Club Barcelona por las relaciones con Dasnil 95, Nilsad y Tresep". Insiste en que no conocía "la relación del Fútbol Club Barcelona con Dasnil 95 y Nilsad".

Sobre si mintió el Barcelona en Hacienda

Afirma que ha conocido que el Fútbol Club Barcelona, ante la Agencia Tributaria, informó de que él era la persona de contacto de Dasnil 95.

"Cuando lo vi, no me lo creía. Era mentira. Mi conclusión es que el Fútbol Club Barcelona pretendía desvincularse de mi padre, Enríquez Negreira, utilizándome como pretexto".

"Cuando lo vi, no me lo creía. Era mentira, el FC Barcelona me utilizó como pretexto"

"Creo que el cese de mi relación de prestación de servicios para el Fútbol Club Barcelona no tuvo nada que ver con el cese de mi padre como vicepresidente del CTA".

"Mi trabajo era independiente y ajeno al cargo que tenía mi padre".

"Las cifras que facturé y las que facturó mi padre al Fútbol Club Barcelona no tienen nada que ver".

"Además, Contreras ya antes del cese de mi padre como vicepresidente me había advertido de que sospechaba que iban a rescindir su relación".

Mantuvo una reunión en octubre de 2018 en el Fútbol Club Barcelona. "Insistí a Grau y a Bartomeu en trabajar directamente con el Club".

A la reunión, que mantuvo con Grau (CEO) y con Segura (director del área deportiva) llevó "un dossier completo explicativo de los servicios" y de otros que se ofrecía a prestar.

"Insistí a Grau y Bartomeu en trabajar directamente con el Club"

No era una reunión para comunicar la rescisión de la relación, pues ésta se había producido ya. La cita duró "sólo uno minutos".

Encontró a los directivos del FC Barcelona "forzados a tener la reunión" y con cierta "animadversión".

"De Nilsad y de Dasnil 95 no se llegó a hacer mención". Afirma que de haberse mencionado a estas empresas, "se habría percatado" de la relación del FC Barcelona con su padre.

"No conocía ni tenía relación con las ampresas Best Norton, Radamanto y Tresep. Intuía que eran constructoras porque Contreras se dedicaba a ese sector".

"De la facturación de Dasnil 95 y Nilsad al FCB, ninguna se puede referir a sus informes".

"Los 7,5 millones de euros no tienen que ver con mis informes"

"Los 7,5 millones de euros que aparecen en el cuadro de la Agencia Tributaria, dicho de otro modo, no tienen que ver con mis informes". Añade que conserva "casi todos los informes" que realizó.

Sobre cuándo se enteró de los pagos del Barça a su padre

"Cuando me enteré de la relación de mi padre con el Fútbol Club Barcelona, le pedí explicaciones. Mi padre le dio largas y me dijo que no era asunto mío".

"Quiero a mi padre y le he perdonado y aceptado todo lo que ocurrió, pero eso no quita que fuera una persona autoritaria y agresiva".

"Las palabras textuales que me dijo fue: 'A ti qué coño te importa'. Esto es lo que decía cuando se ponía a la defensiva".

"Mi padre era una persona autoritaria y agresiva. Cuando le pregunté por los pagos del Barça, me dijo: 'A ti qué coño te importa'"

Ante la Inspección de Hacienda se enfocó en demostrar que él "no tenía conocimiento de Dasnil 95 y de Nilsad". "No conocía las cantidades que recibieron Dasnil 95 y Nilsad a lo largo de los años".

Las labores de acompañamiento a los árbitros que realizaba desde su hotel a los estadios afirma que "eran por amistad, vínculo, admiración al colectivo y como forma de estrategia comercial".

"A veces eran los árbitros los que le llamaban a él, y no al revés. Siempre se trató de un acompañamiento de común acuerdo, que nadie más que él sabía que se realizaba. Las cantidades que he percibido del Fútbol Club Barcelona no han sido por eso".

Las veces que ha ido a comer o cenar con los árbitros "han sido contadas, unas cinco o seis veces".

La retribución que Javier Enríquez percibía por sus informes era "equiparable al caché que recibía por su trabajo con la Selección, con el Valencia o con el Fenherbaçe, y que rondaba entre los 70.000 y los 100.000 euros por año sin exclusividad".

"Los pagos del FC Barcelona son equiparables a mi cahé en la Selección, el Valencia o el Fenerbahçe"

Asegura que guardó "un respeto sagrado a la confidencialidad". De la misma forma, tampoco alos jugadores para los que trabajaba "facilitaba ninguna información a los árbitros con los que tenía relación".

"He visto las declaraciones de los árbitros y quiero aclarar que en uno de mis informes se aludía a la sanción que había recibido el asistente de Mateu Lahoz, supuestamente por colegueo con algunos jugadores. Si ese árbitro dijo que era información no conocida fue por miedo. Era información que había publicado Mundo Deportivo cinco o seis días antes del partido".

Sobre su vinculación con el CTA y al RFEF

"Nunca he sido parte del staff del CTA. He hecho, eso sí, colaboraciones de varios días para ese organismo".

"También es verdad que recibía la ropa y el equipamiento de la RFEF, por decisión de Raúl Massó, secretario del CTA. Quiero precisar que el primer año de esas colaboraciones las hice sin cobrar, como forma de promocionar el implementar técnicas de psicología arbitral, de forma que el recibir ropa y equipamiento era casi una compensación".

"He ofrecido servicios de análiss a otros clubes y también a jugadores"

"He ofrecido servicios de análisis arbitrales a otros clubes y a jugadores".

"No he intentado nunca influir en ningún árbitro".

Por último, Javier Enríquez Romero pidió añadir que lleva "dos años y medio en silencio por respeto a la causa y los jueces".

"Mi carrera está desprestigiada, sin clientes, viéndome obligado a vender mi casa y a desplazar a mi familia. En este proceso algunos, como la RFEF y la LaLiga han demostrado su nivel. Ruego que, por favor, esto se resuelva lo antes posible", concluyó Javier Enríquez ante la jueza.