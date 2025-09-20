La alineación probable del FC Barcelona ante el Getafe en la jornada 5 de La Liga

El Barça quiere seguir la estela del Real Madrid en la lucha por el liderato de La Liga y tras la victoria del conjunto blanco sobre el Espanyol, la presión recae en los azulgranas. Y es que los de Hansi Flick reciben en el Johan Cruyff a un Getafe que siempre es un rival incómodo para los grandes.

Con la moral por las nubes tras la victoria ante el Newcastle, el Barça está invicto hasta la fecha en esta temporada y ante un rival que luchará por eludir el descenso tienen la oportunidad de volver a sumar de tres. No obstante, Flick tendrá que recurrir a las rotaciones.

Sin Lamine Yamal y Balde, además de Cubarsí tocado, el de Heilderberg tendrá que recomponer el esquema, aunque a tenor de los últimos resultados, lo que no cambiará será una parcela ofensiva que es letal.

Bajo palos estará Joan García. El de Sellent se ganó la confianza de Hansi Flick durante la pretemporada y en este inicio de campaña se ha ganado el puesto con grandes actuaciones que dan mucha seguridad al equipo. Con Szczesny aceptando el rol de suplente, el catalán en el titular indiscutible.

La línea de cuatro sufrirá modificaciones con respecto al partido ante el Newcastle. Koundé y Gerard Martín estarán en los laterales, mientras que el eje de la zaga estará formado por Eric García y Christensen, ya que Cubarsí no se ejercitó en el último entrenamiento y Araujo terminó tocado.

La alineación del Barça ante el Getafe.

En la sala de máquinas la magia la pondrán Pedri y Frenkie de Jong, dos jugadores indiscutibles para el entrenador alemán. Ejerciendo como mediapunta estará Dani Olmo, quien sustituirá a Fermín López.

Por último, la responsabilidad del gol recaerá sobre Raphinha, quien viene de marcar un doblete ante el Valencia, Rashford que también marcó dos goles ante el Newcastle y Ferran Torres.

Alineaciones probables:

Barcelona: Joan García; Kounde, Eric García, Christensen, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Rashford; y Ferran Torres.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Abqar, Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Liso y Borja Mayoral.