La alineación titular del Real Madrid contra el Espanyol en la jornada 5 de La Liga

El Real Madrid está ya preparado para afrontar su quinto compromiso de La Liga. Lo hará este sábado, en un Santiago Bernabéu que espera con ansias que su equipo siga alargando su racha de victorias tras haber ganado también en el debut en Champions League.

Tras la victoria el pasado fin de semana ante la Real Sociedad, Xabi Alonso se convirtió en el primer entrenador del conjunto blanco en ganar sus cuatro primeros partidos de manera consecutiva desde Manuel Pellegrini en 2009. No obstante, este fin de semana tiene un duro examen por delante.

Con las bajas de Rüdiger y Trent Alexander-Arnold, además de la sanción de Huijsen, el tolosarra presentará una línea defensiva inédita hasta ahora ante un RCD Espanyol que se sitúa tercero en la clasificación tras haber sumado 10 puntos de 12 posibles.

Bajo palos estará Thibaut Courtois. El belga tan solo ha encajado dos goles en La Liga y este curso vive con más tranquilidad fruto del buen nivel que está mostrando una línea defensiva que ha cambiado su posicionamiento en el terreno de juego con las ideas de Xabi Alonso.

En defensa se mantendrá la línea de cuatro, aunque no estarán Dean Huijsen -sancionado-, Trent Alexander-Arnold y Rüdiger, ambos lesionados. Carvajal y Álvaro Carreras formarán en los laterales, mientras que Raúl Asencio y Eder Militao estarán en el eje de la zaga.

Por delante, en la medular, Tchouaméni volverá a partir de inicio. El francés aseguró estar "muy contento" con Xabi Alonso, quien lo ve como una figura capital en su esquema. A su lado estará Fede Valverde y no el turco Arda Güler, que descansa.

En la parcela ofensiva no jugará de titular Bellingham, quien vuelve de lesión, aunque sí estará un Vinicius que fue suplente en el último partido ante el Olympique de Marsella. Junto al brasileño estará Franco Mastantuono y en punta de ataque la responsabilidad del gol recaerá en Mbappé y la gran sorpresa de la alineación, Gonzalo García.

La alineación del Real Madrid contra el Espanyol

Alineaciones:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde; Mastantuono, Mbappé, Gonzalo y Vinícius.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Urko, Pol Lozano; Dolan, Puado y Roberto Fernández.