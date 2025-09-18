El juez manda a juicio a Raúl Asencio por la difusión de un vídeo sexual de una menor y le impone una fianza de 15.000€

El juez Julio Luis Wood ha abierto juicio oral contra el futbolista Raúl Asencio por, supuestamente, haber difundido un vídeo sexual en el que aparece una menor de edad.

En las imágenes no aparece Asencio en ningún momento, quien no tuvo contacto sexual con esta joven.

En una resolución fechada a inicios de este mes, el magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) también impone al deportista una fianza de 15.000 euros. El juez dio a Asencio un plazo de 24 horas para depositarla.

Wood también ha mandado al banquillo de los acusados al resto de investigados en esta causa, excompañeros de Asencio en las secciones inferiores del Real Madrid.

Se trata de Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez, quienes ya no forman parte del club. Actualmente, Asencio sí juega en el primer equipo, como defensa.

Esta causa judicial se inicia con las denuncias de dos jóvenes. Una de ellas, menor de edad. La otra, de 18 años.

Ambas relataron que, en junio de 2023, acompañadas de otra amiga, pasaron parte del día junto a los cuatro investigados en el reservado de un beach club canario, que cuenta con una cabaña propia.

Según relataba el juez en una resolución anterior, las dos mujeres accedieron a ésta junto a Andrés, Ferrán y Juan y allí mantuvieron relaciones sexuales consentidas con ellas.

El segundo de ellos habría comenzado, sin avisarlas y sin el consentimiento de ninguna, a grabar la escena.

Asencio no participó en este acto. Estaba fuera de la cabaña junto a la tercera joven. De hecho, la denunciante mayor de edad no acusa al futbolista; dirige la acusación únicamente contra el resto de excanteranos.

Según precisaba el juez en aquella resolución anterior, Raúl Asencio sólo pudo visualizar el vídeo en la modalidad de WhatsApp que sólo permite un visionado y no conservó el clip recibido.

El defensa, no obstante, se lo habría enseñado a un amigo. Es por ello que la Fiscalía sólo le acusa de dos delitos contra la intimidad.

Sin embargo, el Ministerio Público sí atribuye al resto de investigados, además, sendos delitos de distribución de pornografía infantil.

El fiscal de este caso solicita para Asencio una pena de dos años y medio de prisión, mientras que para el resto pide una condena de casi el doble, cerca de un lustro de cárcel.