El golpe de Pumas a Dani Alves: la millonaria indemnización que deberá pagar el brasileño tras la sentencia del TAS

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha fallado a favor de Pumas en la disputa contractual que el club mexicano mantenía con Dani Alves a raíz de su despido en enero de 2023, momento en el que fue detenido en Barcelona acusado de haber agredido sexualmente a una mujer.

La directiva del conjunto azteca decidió rescindir el contrato de manera inmediata, argumentando una "justa causa" contemplada en las cláusulas 14 y 15 del contrato, las cuales especificaban sanciones en caso de que el futbolista se viera envuelto en un escándalo público que dañara la imagen del club.

Además, Pumas exigió una compensación económica por los daños y perjuicios ocasionados, una cantidad que oscilaba los cinco millones de euros.

Sin embargo, en mayo de 2024 la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA falló a favor del brasileño y redujo la indemnización a 135.579 euros más intereses, muy lejos de la cuantía que pedía la directiva mexicana.

Pumas no aceptó esta resolución y llevó el caso al TAS. Después de una audiencia celebrada en marzo de 2025, ahora ha llegado la sentencia y desde Suiza han comunicado al club universitario que han ganado la demanda que interpusieron ante Dani Alves.

Es por ello que el exfutbolista tendrá que hacer frente a los cinco millones de euros que exigía el que fuera su club durante seis meses.

El comunicado de Pumas El Club Universidad Nacional, A.C., informa que el pasado 1 de septiembre de 2025, fue notificado del laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en el marco de la disputa contractual entre el club y el jugador Daniel Alves Da Silva. Aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el club, condenó al Sr. Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución.

Hace un año, el 25 de marzo de 2024, Dani Alves salió de la cárcel tras depositar una fianza de un millón de euros. Abandonó el centro penitenciario Brians 2 de Barcelona después de haber estado 430 días en prisión preventiva por la violación de una joven en la discoteca Sutton, un hecho ocurrido en la madrugada del 31 de diciembre de 2022.

La Audiencia Provincial de Barcelona le impuso una condena de cuatro años y medio de prisión, con otros cinco años de libertad vigilada y una indemnización de 150.000 euros a la víctima.

Dani Alves, durante su salida del centro penitenciario Brians 2, junto a su abogada Inés Guardiola Reuters

Sin embargo, esta sentencia no era firme y el 28 de marzo Dani Alves fue absuelto por la Sala de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del delito de agresión sexual.

Pese a estar fuera de prisión, Dani Alves no ha gozado de libertad plena. Como parte de las medidas cautelares, tuvo que entregar sus pasaportes brasileño y español, debía personarse semanalmente en la Audiencia de Barcelona y tenía prohibido acercarse o comunicarse con la víctima a menos de 1.000 metros.