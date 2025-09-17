Trent, Carvajal y el nuevo puzle que 'rompe' la cabeza de Xabi Alonso en el Real Madrid

Real Madrid

Marseille

El Real Madrid se estrenó con victoria en la Champions. Mbappé volvió a brillar con un nuevo doblete, Tchouaméni fue otra vez el mariscal en el centro del campo, Courtois respndió desde la porteria, pero el conjunto blanco salió del Bernabéu tras ganar al Marsella con un entuerto en el lateral derecho.

La posición que fue el gran talón de Aquiles el curso pasado parece que puede darle este año varios quebraderos de cabeza a Xabi Alonso. Cuenta con Carvajal y Trent, dos de los mejores del mundo en su puesto, pero que en este inicio de campaña están teniendo altos y bajos.

Esta vez, después de la titularidad del español contra la Real Sociedad, llegó la oportunidad para el defensor inglés. Parece que la tónica de Alonso va a ser rotarlos en función del choque y las características del rival. También por dosificar los esfuerzos de un Carvajal que viene de una grave lesión.

Sin embargo, los planes del técnico donostiarra se desmoronaron por completo cuando tan solo habían transcurrido 180 segundos de partido. Totalmente solo, sin una jugada de por medio, Arnold sintió un dolor muscular en la pierna izquierda y se fue al suelo. Su gesto era muy serio. No pudo continuar.

No pudo apenas calentar Carvajal. Saltó al terreno de juego, se puso el brazalete y empezó a comandar a la zaga madridista. Firmó un partido más que correcto, pero todo se torció en el minuto 72.

El empate campeaba en el marcador y el Real Madrid atosigaba la portería de Rulli en busca de lograr el tanto de la remontada. Sin embargo, en un córner a favor, Carvajal se enzarzó con el portero argentino y le propinó un cabezazo que le acabó costando la expulsión.

No lo vio en primera instancia el colegiado, pero fue avisado por la sala VOR y no dudó demasiado en revisarla y mostrarle la cartulina roja al lateral español. Por suerte, Mbappé acabó sellando el triunfo minutos después desde el punto de penalti.

Un gran problema

Ahora, tras la victoria contra el Marsella, el Real Madrid continuará con su particular Tourmalet durante las próximas semanas. El sábado recibe al Espanyol, el próximo martes visita al Levante, el sábado 27 es el derbi, después nuevo partido de Champions frente al Kairat y el primer fin de semana de octubre en el Bernabéu ante el Villarreal.

Cinco partidos en los que, casi por seguro, no estará Trent Alexander-Arnold fruto de su lesión muscular. Esto deja en una situación delicada a Carvajal, quien deberá jugar más de lo previsto y quizá de lo ídoneo para su regreso paulatino al verde.

Asencio, durante el partido contra el Marsella. EFE

Uno de los comodines podría ser Raúl Asencio. El canterano blanco, llamado a ocupar el rol que en su día tuvo Nacho, podría ser el quitafuegos del equipo en este tramo de temporada. Fue la primera reacción de Alonso tras la expulsión de Carvajal y así parece que seguirá siendo hasta que vuelva Trent.

El zaguero canario puede ganar mucho protagonismo en los próximos paartidos. A este problema en el lateral hay que sumarle la sanción por roja de Huijsen y la lesión de gravedad de Rüdiger. Ahora, depende de él recuperar su mejor versión y ganarse la confianza de Xabi Alonso.