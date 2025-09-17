Trent Alexander-Arnold: qué lesión tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perderá con el Real Madrid

Los problemas de lesiones llegan al Real Madrid. El afectado ha sido Trent Alexander-Arnold, quien sufrió una lesión muscular este martes, contra el Olympique de Marsella, durante el debut del Real Madrid en la Champions League.

El lateral inglés apenas duró cuatro minutos sobre el terreno de juego antes de verse obligado a abandonar el campo por un problema en pierna izquierda. La lesión se produjo cuando Alexander-Arnold realizaba un pase tras recibir un balón de Courtois.

Al intentar ejecutar la jugada, el jugador sintió un fuerte tirón en la parte posterior del muslo izquierdo y se llevó inmediatamente las manos a los isquiotibiales. Sin contacto alguno con jugadores rivales, el defensor cayó al césped con evidentes signos de dolor y tuvo que ser atendido por el cuerpo médico.

Carvajal ingresó al terreno de juego en el minuto 5 para sustituir al inglés, quien abandonó el campo caminando por su propio pie, rechazando la camilla pero mostrando claras muestras de preocupación por su físico.

El parte médico del Real Madrid

El Real Madrid, tras realizarse las pertinentes pruebas médicas, emitió el parte médico oficial este miércoles, confirmando que Alexander-Arnold padece una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

Según el comunicado del club: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Pendiente de evolución".

Trent se retira junto a Xabi Alonso EFE

Las primeras evaluaciones médicas indican que Alexander-Arnold estará de baja entre seis y ocho semanas, dependiendo de la evolución de la lesión. Es decir, en el peor de los escenarios, pasaría dos meses de baja con la importante pérdida de partidos que ello conllevaría.

El jugador no volverá a estar disponible hasta finales de octubre como mínimo, lo que significa que se perderá varios compromisos importantes tanto en La Liga como en la Champions League.

Según el calendario, Trent sería baja hasta un máximo de once partidos si se confirmara su indisponibilidad durante ocho semanas.

La lista de partidos que se perderá arranca por el encuentro contra el Espanyol del sábado, en casa, y sigue con las visitas al Levante, al Atlético de Madrid y el Almaty. Cerraría esta primera tanda de partidos el choque en el Bernabéu contra el Villarreal, antes del siguiente parón internacional.

Los partidos que se perderá Trent X REAL MADRID - Espanyol (Liga) X Levante - REAL MADRID (Liga) X Atlético - REAL MADRID (Liga) X Almaty - REAL MADRID (Champions) X REAL MADRID - Villarreal (Liga) X Getafe - REAL MADRID (Liga) X REAL MADRID - Juventus (Champions) X REAL MADRID - Barcelona (Liga) ? REAL MADRID - Valencia (Liga) ? Liverpool - REAL MADRID (Champions) ? Rayo - REAL MADRID (Liga)

A la vuelta, empezará el plazo de la posible vuelta de Trent. No llegará a los partidos contra el Getafe y la Juventus, ni tampoco contra el Barcelona en el Bernabéu. Así, al lateral inglés le quedarían tres partidos para intentar jugar antes del parón de noviembre.

Uno de ellos es muy especial para él, puesto que se trata de su regreso a Anfield para enfrentarse por primera vez al Liverpool, su exequipo. El Valencia en casa, antes de la Champions, y el Rayo en Vallecas, después, son los otros encuentros marcados en el calendario.

Una lesión dolorosa

La lesión supone un contratiempo significativo para Xabi Alonso, quien había apostado por Alexander-Arnold como titular en este importante debut europeo, relegando a Carvajal al banquillo.

Momento del cambio de Trent y Carvajal tras la lesión del inglés REUTERS

El técnico había diseñado un esquema de rotación entre ambos laterales para la temporada, pero la lesión del inglés pone en jaque esta estrategia.

Para Alexander-Arnold, esta dolencia representa un nuevo revés en lo que ha sido un inicio complicado en el Real Madrid. Esta es su segunda lesión desde que llegó al club procedente del Liverpool, habiendo perdido anteriormente las semifinales del Mundial de Clubes contra el PSG por problemas físicos.

El historial médico de Alexander-Arnold muestra una preocupante tendencia en las últimas temporadas. Desde la campaña 2023/24, el jugador ha sufrido ocho lesiones diferentes, incluyendo cuatro problemas en los isquiotibiales.

En la temporada 2024/25 estuvo fuera de acción durante 64 días debido a diversas dolencias musculares y problemas en el tobillo.