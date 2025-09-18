La alineación del Barça contra el Newcastle en la primera jornada de Champions

El Barça, sentado en la mesa de los candidatos a conquistar la Champions League, inicia en St James' Park ante Newcastle su camino a Budapest con la ilusión de conquistar un trofeo que no levanta desde 2015.

Superar la barrera de la penúltima eliminatoria y ganar, al fin, la sexta 'orejona' de la historia del club es un objetivo realista para un plantel que en un año ha experimentado una metamorfosis fulgurante bajo las órdenes de Flick.

El conjunto azulgrana llega a la cita con muy buenas sensaciones después de golear al Valencia por 6-0, pero lo hace con la ausencia de su gran estrella: Lamine Yamal. El '10' culé arrastra molestias en el pubis y parece que estará fuera de los terrenos de juego hasta el duelo contra el PSG.

Además de Lamine, Flick no podrá contar con Ter Stegen, Gavi y Balde, pero sí que contará con la presencia de Frenkie de Jong, quien ya ha recibido el alta médica después quedar tocado en el parón internacional con Países Bajos.

Para el duelo contra el Newcastle, un equipo capaz de ponerles en un aprieto, el técnico alemán saldrá con su once de gala después de rotar frente al Valencia.

Joan García estará en portería y tendrá por delante una línea de cuatro formada por Koundé y Gerard Martín en los laterales y por Araujo y Cubarsí en el eje de la zaga.

En la sala de máquinas no hay dudas. Pedri será dueño y señor del mediocampo azulgrana. Todo pasará por él. Estará acompañado de un De Jong que regresa al equipo titular tras lesión.

Por delante, en la línea de mediapuntas y extremos, Raphinha ocupará el puesto de Lamine en la banda derecha y será Rashford quien actúe en el perfil izquierdo.

Fermín López celebra uno de sus goles contra el Valencia. REUTERS

En el enganche estará Fermín López. El canterano ha respondido con creces las oportunidades del entrenador y llega a la cita después de firmar un doblete contra el Valencia. Ahora mismo parece estar por delante de Olmo en la rotación y quiere seguir de dulce contra el Newcastle.

Arriba, para el gol, estará Lewandowski. El polaco tuvo problemas con las lesiones en las primeras semanas de competición, pero ante el Valencia aprovechó sus 20 minutos para marcar dos tantos. Todo hace indicar que este jueves será titular por primera vez esta temporada.

Alineación Barça: Joan García; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Raphinha, Fermín, Rashford y Lewandowski.