Trent, lesionado en el debut del Real Madrid en la Champions League ante el Marsella

Trent se lamenta de su lesión en el partido ante el Marsella. EFE

El lateral derecho apenas duró tres minutos sobre el terreno de juego antes de ser sustituido por Dani Carvajal.

Real Madrid

Marseille

Malas noticias para el Real Madrid en el debut en la Champions League. Los primeros compases del debutante el Olympique de Marsella dejaron la lesión de Trent, que tuvo que ser sustituido por Carvajal.

Apenas se habían disputado tres minutos de este encuentro cuando Trent se dejó caer al terreno de juego. Enseguida sus gestos denotaron que algo no iba bien en su pierna izquierda. Unos problemas musculares le impidieron seguir jugando, así que Xabi Alonso enseguida tuvo que mirar al banquillo.

El relevo fue natural. Dani Carvajal, que ya fue titular el pasado fin de semana ante la Real Sociedad, ingresó inmediatamente al terreno de juego. Más carga para el internacional español, que ya está a pleno rendimiento tras su grave lesión.

Trent se retira junto a Xabi Alonso. EFE

Se trataba del tercer partido oficial como titular de Trent con el Real Madrid. Ya habia partido de inicio con Xabi Alonso en La Liga en los partidos ante Osasuna y el Mallorca. Sin embargo, no había completado ninguno de ellos, y este tampoco lo completará.

Trent, por lo tanto, todavía no sabe lo que es disputar 90 minutos completos con la camiseta del Real Madrid en partido oficial.