Así fue el penalti sobre Rodrygo que transformó Mbappé para empatar el partido ante el Olympique de Marsella

El brasileño fue derribado de forma clara por Kondogbia después de haber recortado a un rival y abrirse hueco en el interior del área.

El gol de Tim Weah cayó como un jarro de agua fría en los aficionados presentes en el Santiago Bernabéu a tenor de la gran actuación que estaba realizando el conjunto blanco. No obstante, el Real Madrid apenas tardó cinco minutos en rehacerse y poner de nuevo el empate en el marcador.

Rodrygo, protagonista en el terreno de juego al ganarle la partida a Vinicius en la lucha por la titularidad, inició la jugada desde el perfil izquierdo y con su desparpajo no tardó en meterse en el interior del área.

El brasileño regateó a un rival y cuando iba a hacer lo propio con el segundo se encontró la pierna de Geoffrey Kondogbia, quien le derribó de forma clara. Irfan Peljto no dudó en señalar el punto de penalti y brindarle así al Real Madrid la oportunidad de empatar un partido en el que estaban siendo superiores.

Tal y como viene siendo habitual esta temporada con Xabi Alonso, Kylian Mbappé no faltó a su cita con el gol. El francés asumió la responsabilidad de ejecutar la pena máxima y, a pesar de que Rulli adivinó sus intenciones, el argentino no pudo detener su lanzamiento.

El tanto del delantero galo hizo justicia en el Santiago Bernabéu después de que el Real Madrid llegara con mucho peligro al área rival, aunque al equipo dirigido por Xabi Alonso le faltó puntería.