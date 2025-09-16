Así fue el penalti por mano del Olympique de Marsella que terminó dándole la victoria al Real Madrid en Champions

La mano del defensa del Olympique de Marsella en el partido ante el Real Madrid.

El debut del Real Madrid en Champions League ante el Olympique de Marsella estuvo cargado de polémicas. Primero, la expulsión de Carvajal por un cabezazo sobre Rulli, después, el penalti por mano que terminó desembocando en el segundo gol de Kylian Mbappé.

Corría el minuto 80 de partido y el Real Madrid, pese a estar en inferioridad numérica, buscaba el tanto de la victoria. Vinicius había entrado en el terreno de juego para tratar de revolucionar el choque, y en una de sus internadas al área se produjo la acción polémica.

El brasileño se internó en una marabunta de rivales tratando de desequilibrar con sus regates. Facundo Medina, el central del Olympique de Marsella, se lanzó al suelo para cortar el avance del delantero y ahí llegó la polémica.

La acción del penalti por mano que transformó Mbappé para poner el 2-1.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Q3PCXy2cNM — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 16, 2025

Tras un rechace, el esférico fue directo hacia la mano del zaguero, y el colegiado lo tuvo muy claro para señalar penalti. Pese a que los jugadores del Marsella defendían que la mano no era intencionada e iba en dirección al suelo para apoyarse, el árbitro Irfan Peljto no cambió su parecer.

Tampoco le desdijeron desde el VAR, por lo que la decisión inicial pesó y se concretó el penalti para el Real Madrid.

Mbappé se encargó de hacer el resto. El delantero francés se encontró en los once metros por segunda vez en el encuentro y, también por segunda ocasión, materializó la pena máxima con un disparo cruzado. Ese gol, terminó dándole el triunfo al Real Madrid en su debut en esta Champions League.