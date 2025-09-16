El Madrid salva los muebles con un doblete de penalti de Mbappé para ganar al Marsella en su debut en Champions

Real Madrid

Marseille

La Champions League del Real Madrid empieza con tres puntos y un susto. Se le complicó el partido al equipo de Xabi Alonso, que empezó perdiendo contra el Marsella y se quedó con diez tras la expulsión de Carvajal. Mbappé, con un doblete de penalti, y Vinicius, saliendo del banquillo, rescataron la victoria. [Narración y estadísticas: Real Madrid 2-1 Marsella]

Tras un arranque sobresaliente, un error de Güler provocó el 0-1 del Marsella —obra de Weah a pase de Greenwood—. Reaccionó el Madrid, con la pena máxima que forzó Rodrygo —titular en el debut europeo— y anotó Mbappé, pero a partir del minuto 30 se empezó a quedar sin gas.

La roja de Carvajal —por una agresión a Rulli que captó el VAR— complicó todo aún más. Menos mal que a Xabi le quedaba la bala de Vinicius, fresco tras salir al campo en la segunda parte. De su fulgor nació el segundo penalti, por mano de Medina. Mbappé, con seis goles en cinco partidos, volvió a ejecutar.

Kylian Mbappé anota el primero de sus goles de penalti ante el Marsella EFE

Xabi Alonso dejó a Vinicius en el banquillo. Era el segundo aviso al brasileño en el quinto partido de la temporada, y en uno importante como era este estreno en la Champions League en casa. El '7' volvería a responder en el campo. Su lugar lo ocupó Rodrygo, al que el tolosarra va recuperando poco a poco.

También salió de inicio Mastantuono, convirtiéndose en el titular más joven (18 años y 33 días) en la historia del Madrid en Champions. En frente, un Marsella con viejos conocidos —como Aubameyang o Greenwood— y 3.800 ruidosos aficionados que la liaron antes de entrar.

No hay club que se autoexija como el Madrid, y más en Champions. Por ello, la afición recibió al equipo con un mensaje claro: "Solo te pido una cosa: que salgas este año campeón", se leía en una pancarta del fondo sur. La presión únicamente elevó aún más a los de Xabi.

Lo que se vio en los primeros quince minutos fue al mejor Madrid de la temporada y una clara prueba de la velocidad de crucero que está tomando el equipo en tan poco tiempo. En el minuto 2 ya estaba Mbappé a punto de marcar de chilena y en el 5', Mastantuono dio al palo.

El perdón del Madrid y el 0-1

Entremedias se rompió Trent. Con la mano en el isquio de la pierna izquierda, salió del campo y entró en su lugar Carvajal. La mala noticia del inglés no frenó al Madrid, que para el 10' ya sumaba hasta seis ocasiones de gol. Brillante presión, especialmente de los tres de arriba. El Marsella temblaba.

Sin embargo, en Champions hay una máxima que se cumple aunque lleves nueve disparos en menos de media hora: las desconexiones, y más si perdonas antes tú, se pagan caro. Por eso el equipo que se adelantó fue el Marsella.

Un mal pase de Huijsen y un grave error de Güler jugando hacia su portería armaron el desastre. Robó Greenwood, que salió a la carrera y asistió a Timothy Weah. El hijo de la leyenda liberiana fusiló sin piedad y puso el 0-1 para alegría de los hinchas marselleses que no dejaron de cantar en todo el partido.

Tim Weah celebra su gol contra el Real Madrid en la Champions League EFE

El Madrid, aunque no tuviera nada que ver con el juego, empezaba perdiendo como tantas veces en el final de la era de Ancelotti. Tocaba dar la vuelta al marcador. En Champions. En el Bernabéu. Una noche más. La remontada, eso sí, tardó apenas cinco minutos en iniciarse.

Rodrygo, dispuesto a seguir dando guerra a su compatriota Vinicius en la banda izquierda, provocó un penalti en el minuto 27. El balón lo cogió Mbappé, sin discusión, y batió a Rulli. Su quinto gol de la temporada, el número 56 —luego llegó el 57— de su carrera en Champions para igualar a Van Nistelrooy como séptimo máximo anotador en la historia de la competición.

A todo esto, el que se estaba saliendo era también Mastantuono. Eléctrico y, sobre todo, rebosante de calidad. Hizo alguna jugada que otra que puso a alguno las manos en la cabeza y recordó a otro argentino menudo que empezó también su carrera en España con el '30' a la espalda.

Se le resistió el gol a Franco y con un resultado de 1-1 llegó el descanso. El mejor resumen, en dos números: 11 tiros a puerta del Madrid, 10 paradas de Rulli. Avalancha blanca en ataque y recital del ex de Real Sociedad y Villarreal bajo palos.

Gerónimo Rulli, el protagonista del Marsella en el partido contra el Real Madrid EFE

Obligado a afinar la puntería en la segunda mitad, el Madrid salió sin cambios del vestuario, pero Xabi puso rápido a calentar a una tropa de jugadores liderada por Vinicius.

La roja de Carvajal

No vio el tolosarra la reacción que esperaba en el equipo. Por ello, preparó a Brahim para sustituir a Mastantuono en el 60'. Fue curioso que Alonso frenó el cambio cuando ya estaba siendo anunciado, pero fue para dos minutos después añadir a Vinicius a la ecuación y quitar también a Rodrygo. Quiso el técnico racionar las ventanas de cambio, quedándole solo una más.

El bajón físico del Madrid era evidente y también la aparición de los nervios. Los mismos que perdió Carvajal en un córner. El capitán se encaró con Rulli y le dio un cabezazo que, tras el aviso del VAR, le costó la roja. El quince veces campeón de Europa, como el fin de semana en Anoeta, se quedaba con diez.

Dani Carvajal ve la tarjeta roja en el partido de Champions contra el Marsella EFE

Xabi quitó a Güler y metió a Asencio para compensar en defensa la expulsión de Carvajal. Arriba fue Vinicius quien tomó los mandos. El fuego del brasileño dio, en cuestión de segundos, una ocasión de gol y, mucho más importante, un penalti por mano —algo cuestionable— de Medina en el intento de frenar una de sus internadas.

Resopló de alivio el Bernabéu cuando el colegiado Peljto se llevó el silbato a la boca y celebró con euforia cuando Mbappé, por segunda vez en la noche, acertaba a meter la pena máxima. Kylian festejó con Vinicius, que en su segunda suplencia con Xabi volvió a ser vital saliendo del banquillo.

El Madrid se dedicó a aguantar el resultado en los últimos minutos, incluidos los siete de añadido. Algún brincó pegó la afición cuando atacó el Marsella, pero Courtois hizo su trabajo bajo palos.

Pitó el colegiado el final. Un silbido que cayó como bálsamo en la Castellana. Tres puntos para arrancar una Champions en la que, a la vista está, no hay nada que regalar.

La mano de Medina en una acción con Vinicius que acabó en penalti EFE

Real Madrid 2-1 Marsella

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler (Raúl Asencio, m.73); Mastantuono (Brahim, m.63), Rodrygo (Vinícius, m.63) y Mbappé.

Olympique de Marsella: Rulli; Medina, Balerdi, Pavard (Egan-Riley, m.87), Emerson (Murillo, m.78); Kondogbia (Vermeeren, m.66), Hojbjerg, Greendwood, Weah (Gouiri, m.78); O'Riley (Paixao, m.66) y Aubameyang.

Goles: 0-1, m.22: Weah. 1-1, m.29: Mbappé de penalti. 2-1, m.81: Mbappé de penalti.

Árbitro: Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia). Mostró cartulina amarilla a Tchouaméni (34), Militao (54) y Carreras (97) por el Real Madrid; y a Pavard (46) y a Medina (75) por el Marsella. Expulsó a los 72 minutos a Carvajal.

Incidencias: encuentro correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 76.300 espectadores.