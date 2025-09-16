Liverpool - Atlético de Madrid, Champions League: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol

El Atlético de Madrid se estrena en un escenario inmejorable en esta nueva edición de la Champions League. Los colchoneros se miden al Liverpool en Anfield (21:00 horas) para dar el pistoletazo de salida en su aventura europea de esta temporada.

Para el Cholo Simeone llega una nueva prueba de fuego en Europa. Tras un inicio irregular en La Liga, donde el Atlético sólo ha conseguido una victoria en las primeras cuatro jornadas, la preocupación entre la afición colchonera se ha disparado.

El técnico argentino afronta presiones por la falta de regularidad y tendrá que responder con resultados inmediatos en Europa para calmar las críticas. El duelo ante el Liverpool será crucial para medir la reacción de un vestuario que pide revancha tras el polémico adiós del curso anterior.

Para el Liverpool este partido tendrá un significado especial. Será el primero en Champions League sin Diogo Jota, fallecido trágicamente el pasado julio en un accidente de tráfico. El club inglés ha decidido retirar el dorsal número 20 en homenaje a la figura del portugués.

El Atlético busca dejar atrás la polémica eliminación frente al Real Madrid en la pasada Champions, una salida que aún duele por el penalti de Julián Álvarez. Este arranque continental representa una oportunidad de revancha, con la motivación de escribir una nueva historia y demostrar que el equipo puede competir de nuevo con los gigantes de Europa.

¿Cuándo es el partido de Champions League entre el Liverpool y el Atlético de Madrid?

El encuentro de esta primera jornada de Champions League entre el Liverpool y el Atlético de Madrid se disputa este miércoles 17 de septiembre a las 21:00 horas en Anfield. En México serán las 13:00 horas, mientras que en Argentina serán las 16:00 horas.

¿Dónde se juega el partido de Champions League entre el Liverpool y el Atlético de Madrid?

Este encuentro que corresponde a la primera jornada de Champions League entre los reds y los colchoneros se juega en Anfield. Este mítico estadio del fútbol inglés tiene una capacidad para más de 60.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de Champions League entre el Liverpool y el Atlético de Madrid?

En España, el partido correspondiente a la jornada 1 de Champions League entre el Liverpool y el Atlético de Madrid se podrá ver a través de M+Liga de Campeones.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro que se jugará en Anfield.