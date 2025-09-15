Real Madrid - Olympique de Marsella, Champions League: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol

El Real Madrid debuta en la Champions League este martes 16 de septiembre a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. Los blancos se miden al Olympique de Marsella para alzar el telón de la máxima competición continental.

Este partido marca el estreno del Real Madrid en la Champions League 2025-26, donde el conjunto blanco vuelve tras la eliminación en cuartos de final la temporada pasada ante el Arsenal. Los merengues buscan reconquistar la Orejona bajo la dirección de Xabi Alonso.

Es también el debut del tolosarra como entrenador del Real Madrid en Champions League. El técnico afronta este momento "con la ilusión máxima que supone jugar la Champions con el Real Madrid", especialmente en el Bernabéu, "con toda la historia que tiene".

La competición arranca su segunda edición con el controvertido nuevo formato de la UEFA. El sistema sustituyó los tradicionales ocho grupos por una fase de liga única con 36 equipos, donde cada conjunto juega ocho partidos contra rivales diferentes.

Hay que recordar que los equipos clasificados del 1º al 8º puesto entran directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9º y 24º puesto disputarán una ronda preliminar.

La ausencia de Rüdiger

Xabi Alonso no podrá contar con varios jugadores importantes para este debut. Las bajas principales son Antonio Rüdiger por su reciente lesión, Ferland Mendy y Endrick.

Sin embargo, llegan buenas noticias con los regresos de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga. Bellingham vuelve tras su operación de hombro del pasado julio, mientras que Camavinga supera el esguince de tobillo que sufrió en agosto.

Para el Olympique de Marsella, este partido representa su vuelta a la Champions League tras cinco temporadas de ausencia. Los franceses no participaban en la máxima competición europea desde la temporada 2020-21.

El Real Madrid llega al debut europeo en un excelente estado de forma tras conseguir el pleno de victorias en La Liga. Los blancos han ganado sus cuatro primeros partidos ligueros con triunfos ante Osasuna (1-0), Real Oviedo (0-3), Mallorca (2-1) y Real Sociedad (1-2).

Kylian Mbappé se encuentra en un gran momento con los cuatro goles anotados en estos cuatro encuentros de la competición regular. El francés, junto a Vinicius, forma la dupla ofensiva que lidera al equipo en este prometedor arranque de temporada.

¿Cuándo es el partido de Champions League entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella?

El encuentro de esta primera jornada de Champions League entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella se disputa este martes 16 de septiembre a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. En México serán las 13:00 horas, mientras que en Argentina serán las 16:00 horas.

¿Dónde se juega el partido de Champions League entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella?

Este encuentro que corresponde a la primera jornada de Champions League entre los blancos y los franceses se juega en el Estadio Santiago Bernabéu. El remodelado recinto tiene una capacidad para albergar a más de 80.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de Champions League entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella?

En España, el partido correspondiente a la jornada 1 de Champions League entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella se podrá ver a través de M+Liga de Campeones.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro que se jugará en el Santiago Bernabéu.