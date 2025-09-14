Figo, alto y claro sobre a quién 'robaría' del Real Madrid para llevarlo al Barça: "Es un seguro y alguien muy importante para..."

En un juego de ciencia ficción muchas veces se ha planteado la pregunta de qué futbolista del Real Madrid encajaría a la perfección en el Barça y viceversa. Qué jugador del eterno rival merecería la pena para hacer un gran desembolso por él y traerlo al equipo.

Esta situación se ha dado 19 veces a lo largo de la historia, siendo algunas de ellas muy controvertidas. Sin duda, la que más polémica causó fue la salida de Figo del Barça en el año 2000 para jugar vestido de blanco.

Precisamente, el exfutbolista portugués habló en una entrevista con Betfair sobre el futbolista del Real Madrid que encajaría a la perfección en este nuevo Barça de Flick. No lo dudó y señaló que la mejor opción sería Fede Valverde.

Fede Valverde, durante el partido contra la Real Sociedad. EFE

"Es un grandísimo jugador y tiene un rendimiento altísimo siempre. Es un seguro y alguien muy importante para su equipo", explicó Figo sobre el centrocampista uruguayo de 27 años.

Un antes y un después

Durante la charla, Figo habló también de lo que fue su salida del club azulgrana rumbo al máximo rival. Una operación que se cerró a cambio de 60 millones, cantidad que le puede parecer algo excesiva a tenor de sus palabras

"Yo ya pensaba en aquella época que 60 millones de euros eran muchísimo, imagina ahora que el mercado es mucho más grande. Sigo pensando que es demasiado", aseguró.

Un traspaso que, según el propio Figo, sirvió a los clubes para blindar a sus futbolistas: "Abrió un precedente. Hoy, tanto los jugadores como los grandes clubes están más protegidos para que estas situaciones no se repitan. Las cláusulas son más altas, los números más abultados, y, después de lo que ocurrió, los clubes establecen condiciones casi imposibles de superar".

La última gran cláusula que se ejecutó fue la de Neymar en 2018. El PSG abonó los 222 millones para certificar el fichaje más caro de la historia y que para Figo es el más importante del siglo XXI.

"Primero por lo que pagó el Barça y luego por lo que abonó el PSG. Lo que realmente me sorprende hoy es que se pague tanto por lo que, en mi opinión, son fichajes normales. Hoy en día, pagar 60-70 millones es lo normal. Y no deja de ser una cantidad elevada".