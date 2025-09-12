La UEFA deja en un toque de atención la sanción a Flick, quien podrá sentarse en el banquillo ante el Newcastle

Hansi Flick podrá sentarse el jueves en el banquillo del St Jame's Park después de que la UEFA le ha levantado la sanción impuesta tras los incidentes que se produjeron ante el Inter en San Siro.

El alemán y Marcus Sorg recibieron la sanción de un partido por "una violación de los principios generales y reglas básicas de las normas de conducta", aunque las alegaciones presentadas por el Barça han conseguido que el organismo rector del fútbol europeo recapacite.

La resolución de la UEFA recogía lo siguiente: "Suspender la ejecución de la suspensión impuesta al Sr. Hans-Dieter Flick y al Sr. Marcus Sorg para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA en el que participarían, debido a la violación de los principios generales y las normas básicas de conducta decente (de conformidad con los artículos 11.1 y 11.2b del DR) y permanecer en un período de prueba de un año".

Ese es el pequeño matiz que tiene el fallo a favor del Barça. Y es que la UEFA se reserva la vigilancia durante un año de la actitud tanto de Flick como de su ayudante, con el aviso de que si se repiten este tipo de actitudes, se exponen a una sanción mucho mayor y contundente.

El club azulgrana había alegado "que las sanciones impuestas no son adecuadas ni proporcionales a los hechos del caso y a la naturaleza amplia y ambigua del tipo de delito del Artículo 11(2)(b) exige que dicho nivel de sanciones se reserve para los casos en que la violación de la "conducta decente" sea flagrante y manifiesta, es decir, para comportamientos insultantes, degradantes y completamente irrespetuosos".

Y es que el Barça entiende que este comportamiento no se produjo y que, además, "ninguno de los dos entrenadores han sido sancionados anteriormente por un incidente similar".

¡Vuelven más internacionales y primer día oficial de Thiago Alcántara como miembro del staff técnico! pic.twitter.com/SjDHcHmKEh — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 11, 2025

En el mismo comunicado, la UEFA informó de una multa de 5.000 euros tanto a Lamine Yamal como a Robert Lewandowski por no acudir de forma inmediata al puesto de control establecido en estos casos.

De cara al estreno en la Champions, Flick también está pendiente de recuperar efectivos. En principio, Frenkie de Jong, que interrumpió su concentración con los Países Bajos por una pequeña lesión muscular, es quien más números tendría de regresar, mientras que Balde y Gavi están ya descartados para el partido en Newcastle.