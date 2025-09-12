Rüdiger se une a la enfermería del Real Madrid: sufre una lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda

A Xabi Alonso le ha surgido un nuevo contratiempo de cara al partido del sábado ante la Real Sociedad. Antonio Rüdiger se ha lesionado en el entrenamiento y según el parte médico del club, el alemán sufre una lesión muscular "en el recto anterior de su pierna izquierda".

El entrenamiento se desarrolló con total normalidad para el central del Real Madrid, aunque no había trascendido ninguna posible lesión que le haya impedido finalizar el mismo, las alarmas saltaron cuando el tolosarra le ausentó de la lista de convocados para viajar a San Sebastián.

Rüdiger empezó a sufrir molestias a falta de unos minutos para terminar el entrenamiento, justo cuando sufrió un fuerte pinchazo. A pesar de que el club blanco no especifica cuántos partidos estará fuera de los terrenos de juego, todo hace indicar que se perderá el derbi ante el Atlético de Madrid.

Parte médico de Rüdiger. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 12, 2025

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", reza el comunicado difundido por el Real Madrid.

El alemán será sometido a más pruebas médicas a lo largo del día que servirán para esclarecer cuánto tiempo no podrá ser de la partida para Xabi Alonso.

Con Dean Huijsen fijo en el eje de la zaga y con Militao como principal opción para el entrenador tolosarra, todo hace indicar que también podría llegarle la oportunidad a un Raúl Asencio que todavía no ha disputado ningún minuto con la camiseta blanca esta temporada.

Rüdiger, que venía de jugar como titular con la selección alemana ante Eslovaquia e Irlanda del Norte, jugó los primeros minutos de la temporada con el Real Madrid ante el Oviedo tras no haber sido convocado ante Osasuna y haber visto la victoria ante el Mallorca desde el banquillo.

Sin nuevos 'fichajes'

Una vez que ha terminado el primer parón de selecciones, Xabi Alonso no ha conseguido recuperar a ninguno de los cuatro lesionados -cinco ahora con Rüdiger- que tiene en la plantilla: Bellingham, Camavinga, Endrick y Mendy.

El inglés y el mediocentro francés ya llevan completando unas sesiones de entrenamiento con total normalidad, es por ello que Xabi anunció que el regreso de los dos sería inminente.

Camavinga tiene el alta médica y Bellingham está recortando plazos después de que inicialmente se manejase un periodo de recuperación de tres meses.