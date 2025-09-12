Lamine Yamal, tras los pasos de Messi y Beckham: Adidas lanza unas botas exclusivas con su propio logo

Lamine Yamal sigue quemando etapas a pasos agigantados. Apenas tiene 18 años y está batiendo todos los récords de precocidad. Líder del Barça, en la selección española... y con la sensación de estar preparado para marcar una época.

El '10' azulgrana es también ya un icono mundial. Una figura muy solicitada para las marcas, que quieren hacerse con su imagen lo antes posible. Adidas, por ejemplo, estuvo rápido y se hizo con sus servicios para vestirle en 2024.

La marca alemana, que logró que se desvinculara con Nike, ha dado un paso más en las últimas horas con el diseño de unas botas personalizadas con su logo, siguiendo los pasos de otras leyendas como Leo Messi o David Beckham.

they already know the name. now the boots are unforgettable.



introducing Lamine Yamal F50

Las botas F50 Lamine Yamal presentan un diseño llamativo y sofisticado, fusionando colores púrpura y rosa con detalles lila y acentos en limón neón. El logotipo personal combina sus iniciales, el código de su ciudad natal y símbolos de Barcelona, afianzando su identidad.

Será este domingo frente al Valencia cuando las estrene. Un duelo que se disputará en el Johan Cruyff tras no obtener el Camp Nou la licencia de albergar el partido y de la celebración de un concierto de Post Malone en Montjuïc.

Su figura será imprescindible para que el Barça saque adelante un partido ante un rival que nunca es fácil. Los azulgranas están a dos puntos del Real Madrid y todo lo que no sea una victoria podría empezar a complicar las cosas.

Ahora, tras el parón internacional en el que Lamine ha vuelto a brillar con España, el jovencísimo extremo catalán afronta un calendario frenético con siete partidos en apenas tres semanas. Valencia, Newcaslte, Getafe, Oviedo, Real Sociedad, PSG y Sevilla serán los rivales del 14 de septiembre al 5 de octubre.