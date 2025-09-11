La UEFA anuncia que el estadio del Atlético de Madrid, el Metropolitano, será sede la final de la Champions en 2027
El club rojiblanco ejercerá como anfitrión por segunda vez en su historia tras haber acogido la final entre el Liverpool y el Tottenham en 2019.
El estadio del Atlético de Madrid ha sido elegido por el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido este jueves en Tirana (Albania), para albergar la final de la Champions League. en 2027.
Tal y como sucedió hace seis años (en 2019), el Metropolitano volverá a acoger el partido más importante del fútbol de clubes en el continente europeo.
