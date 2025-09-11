La UEFA anuncia que el estadio del Atlético de Madrid, el Metropolitano, será sede la final de la Champions en 2027

El estadio del Atlético de Madrid ha sido elegido por el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido este jueves en Tirana (Albania), para albergar la final de la Champions League. en 2027.

Tal y como sucedió hace seis años (en 2019), el Metropolitano volverá a acoger el partido más importante del fútbol de clubes en el continente europeo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

